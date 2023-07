Inter e Juventus sono al lavoro per potenziare le rispettive rose e potrebbero sfidarsi in chiave mercato per assicurarsi le prestazioni di Alvaro Morata. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i nerazzurri sarebbero vicini all’accordo con il centravanti dell’Atletico Madrid. Dovrebbe essere l’ex Chelsea il rinforzo per l’attacco dopo che i dirigenti meneghini hanno deciso di mollare la pista Romelu Lukaku. Nelle ultime ore, però, come riportato da Spormediaset anche la Juventus avrebbe pensato di inserirsi nella corsa che porta a Morata: il club piemontese avrebbe intrapreso i primi contatti per riportarlo a Torino, soprattutto se dovesse essere ceduto Dusan Vlahovic.

Gli agenti di Morata hanno avuto nella giornata di ieri 18 luglio un incontro nella sede nerazzurra per parlare di alcuni dettagli riguardo al possibile accordo. Il giocatore potrebbe liberarsi pagando la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro all’Atletico Madrid, ma Marotta vorrebbe prelevarlo per circa 15 milioni di euro, perché la somma richiesta dai Colchoneros sarebbe ritenuta elevata, in quanto il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024. L'attaccante interesserebbe anche alla Roma di Jose Mourinho.

L'Inter sonda Beto

Nel frattempo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio continuano a sondare altri obiettivi per l'attacco, come ad esempio Mehdi Taremi del Porto, Folarin Balogun dell'Arsenal e M'Bala Nzola dello Spezia.

Nelle ultime ore sarebbe stato sondato anche il nome del portoghese Beto dell’Udinese che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.

In uscita è da capire anche quale sarà il futuro di Joaquin Correa, che potrebbe essere ceduto in Arabia Saudita all'Al Shabab per fare cassa per una cifra sui 22 milioni di euro. Se partisse l’argentino, si potrebbero accelerare i tempi per Nzola, che potrebbe essere ingaggiato per circa 8 milioni di euro dopo la retrocessione dello Spezia in Serie B.

La Juventus sogna Koopmeiners

La Juventus sarebbe intanto ancora interessata alle prestazioni di Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il calciatore olandese ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e dovrebbe rinnovare con i bergamaschi, ma è un pallino di Cristiano Giuntoli fin da quando lavorava per il Napoli. A parlare di questa predilezione di Giuntoli peril calciatore olandese è stato, nelle scorse ore, anche l’agente sportivo Vincenzo Morabito.