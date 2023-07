La Juventus è al lavoro per migliorare una rosa che ha bisogno di rinforzi soprattutto sulle fasce. A tal riguardo, dopo l'arrivo di Timothy Weah, la società bianconera potrebbe decidere di acquistare un altro laterale destro, in considerazione del fatto che Mattia De Sciglio potrebbe recuperare non prima di dicembre o gennaio: per questo potrebbe arrivare un altro giovane per la fascia.

Uno dei preferiti è Emil Holm, il nazionale svedese è reduce da una stagione importante allo Spezia, ma nella seconda è stato condizionato da un infortunio che gli ha fatto saltare diversi match.

Fino a qualche settimana fa la sua valutazione di mercato era di circa 15 milioni di euro ma la retrocessione in Serie B dello Spezia ha portato a una diminuzione di valore del suo cartellino e con un'offerta da circa 6-7 milioni di euro potrebbe lasciare la società ligure.

Holm potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe in vantaggio sull'Inter per l'acquisto di Emil Holm, in particolare dopo la decisione della società milanese di preferire l'ingaggio di Juan Cuadrado

Nella scorsa stagione Holm ha disputato 20 match segnando un gol e fornendo due assist. Il giocatore può essere schierato terzino destro ma anche centrocampista di fascia destra nel 3-5-2, modulo di gioco che dovrebbe essere utilizzato dalla squadra di Allegri nella stagione 2023-2024.

La Juventus però dovrà valutare da vicino anche Andrea Cambiaso e il ritiro estivo sarà utile anche per questo. L'ex Genoa è reduce dal prestito al Bologna, in cui ha avuto una crescita importante. Thiago Motta lo ha schierato da terzino sinistro ma può giocare anche sulle fascia destra. Secondo le ultime indiscrezioni Juventus avrebbe stabilito un prezzo di mercato di circa 25 milioni di euro per il giocatore, in quanto il Milan avrebbe valutato la possibilità di acquistarlo come alternative sulla fascia sinistra a Theo Hernandez.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus ha Intanto ceduto in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto il centrocampista Filippo Ranocchia all'Empoli.

Una trattativa che potrebbe indirettamente agevolare l'acquisto da parte della società bianconera di Tommaso Baldanzi, uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Il classe 2003 potrebbe essere acquistato in anticipo con la società bianconera che, lo lascerebbe in prestito una stagione nella società toscana.