L'Inter sta lavorando molto in questa sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri stanno attuando una vera e propria rivoluzione, con tanti elementi che fino a qualche settimana fa erano titolare e che ora sono andati via, su tutti Dzeko, Lukaku, Brozovic e Skriniar, senza dimenticare due pilastri dello spogliatoio come D'Ambrosio e Handanovic. Ora i tifosi si aspettano almeno un paio di colpi davvero importanti e uno potrebbe arrivare sulla fascia destra. Archiviata la questione Lukaku, il grande investimento potrebbe arrivare in quel reparto, con il club meneghino che starebbe pensando al ritorno di Achraf Hakimi, che al Paris Saint Germain non sembra essere più intoccabile.

Anche il Milan potrebbe fare qualcosa sulla fascia destra, anche se il titolare sembra debba essere sempre Davide Calabria. Potrebbe arrivare, dunque, un giocatore che possa alternarsi con lui e, all'occorrenza, alternarsi sulla fascia sinistra. Il nome che piacerebbe molto ai rossoneri è quello di Wilfried Singo, e qualche contatto ci sarebbe già stato con il Torino.

Inter su Hakimi

Il marocchino, dal suo canto, non ha mai dimenticato il club meneghino, tanto da essere beccato dalle telecamere sugli spalti in occasione della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan, vinta dalla squadra di Inzaghi per 1-0.

Il classe 1996 è stato ceduto nell'estate del 2021 per oltre 60 milioni di euro, ma a Parigi non è mai riuscito a mostrare a pieno il potenziale visto quando era a Milano e adesso i club avrebbero già avviato una trattativa.

I francesi vorrebbero intavolare uno scambio alla pari con Nicolò Barella, ma l'Inter lo considera incedibile e, anzi, la controproposta sarebbe quella di mettere sul piatto il cartellino proprio di Dumfries, oltre ad un conguaglio sui 20 milioni di euro più bonus.

Milan su Singo

I rossoneri starebbero sondando il terreno per Wilfried Singo [VIDEO], esterno ivoriano che il Torino è pronto a cedere anche per non correre il rischio di perderlo a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a giugno. Occhio anche ad un possibile scambio alla pari con Ante Rebic, che si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare di Ivan Juric. Affare che andrebbe in porto con una valutazione complessiva sui 10 milioni di euro.