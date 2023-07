L'Inter sta rivoluzionando il proprio reparto avanzato in questa sessione di Calciomercato. L'unico che è sicuro della conferma è Lautaro Martinez, Joaquin Correa è sul mercato e piace in Arabia, mentre Edin Dzeko e Romelu Lukaku sono andati via. In entrata è arrivato Marcus Thuram a parametro zero e bisognerà vedere se ci saranno uno o due innesti, a seconda dell'eventuale cessione del Tucu. Sono tanti i nomi che stanno sondando Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, soprattutto una volta che è naufragata definitivamente la possibilità di rivedere a Milano Big Rom, dopo i contatti con la Juventus.

Proprio dai bianconeri, però, potrebbe arrivare il grande rinforzo in attacco. Il club meneghino sogna il grande colpo con Dusan Vlahovic, che piace a diversi top club europei, ma non sono arrivate offerte ufficiali in sede bianconera. Qualora non dovessero arrivare neanche nelle prossime settimane, a quel punto i nerazzurri sono pronti a fare un tentativo concreto.

Inter su Dusan Vlahovic

Il centravanti serbo è praticamente sul mercato e saranno ascoltate eventuali proposte. Si è parlato dell'interesse del Bayern Monaco e del Paris Saint Germain, ma entrambe le società hanno altre priorità visto che i bavaresi hanno in cima agli obiettivi Harry Kane, mentre i parigini hanno gli occhi su Victor Osimhen. Se nelle prossime settimane non dovessero arrivare offerte, l'Inter farà un tentativo concreto, con la Juve che attende per liberarsi di un ingaggio pesante.

Il classe 2000, tra l'altro, non rientrerebbe nei piani di Massimiliano Allegri, che ha fatto il nome proprio di Lukaku per sostituirlo. Un intreccio di mercato che potrebbe evolversi ad inizio agosto.

L'offerta dell'Inter

La trattativa tra Inter e Juventus sarebbe tutt'altro che semplice, considerando la grande rivalità tra le due società e le due tifoserie.

Le esigenze dei due club, però, potrebbero portare a trovare un'intesa sul conto di Dusan Vlahovic. Si parte da una valutazione di 80 milioni di euro, ma se non arriveranno offerte si potrebbe anche abbassare a 65-70 milioni di euro. La società nerazzurra cercherà di intavolare la trattativa sulla base di 50 milioni di euro più il cartellino di uno tra Asllani e Joaquin Correa, valutati entrambi sui 15 milioni di euro.