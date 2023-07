Secondo le ultime di mercato, qualora la Juventus dovesse cedere Federico Chiesa potrebbe poi puntare Jesper Lindstrom, trequartista dell'Eintracht Francoforte valutato dal club tedesco circa 30 milioni di euro. Inoltre per l'attacco i bianconeri starebbero pensando di lanciare la sfida a Roma ed Inter per il profilo di Alvaro Morata, centravanti dell'Atletico Madrid per cui gli spagnoli vorrebbero 22 milioni di euro.

Juventus, se partisse Chiesa il suo erede potrebbe essere Lindstrom dell'Eintracht Francoforte

Il neo direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli lo ha detto chiaramente nella sua conferenza stampa di presentazione, qualora dovessero arrivare alla Continassa offerte irrinunciabili, Federico Chiesa potrebbe partire.

Se l'attaccante bianconero venisse ceduto, allora la Juve potrebbe andare alla ricerca di un suo sostituto ed il ds toscano starebbe pensando a Jesper Lindstrom: trequartista danese attualmente in forza nell'Eintracht Francoforte, Lindostrom a soli 23 anni ha già saputo mostrare quelle movenze che hanno indotto tanti esperti del settore ad associarlo ad un grande del passato, Ricardo Izecson Kakà. Il suo cartellino, legato alla società tedesca fino al 2026, attualmente avrebbe una valutazione intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante ma che la Juventus potrebbe spendere con relativa facilità se incassasse quei 60 milioni richiesti per Chiesa. L'alternativa a Lindstrom per l'attacco dei bianconeri potrebbe essere un nome già accostato nel recente passato alla "Vecchia Signora" quello di Domenico Berardi: l'esterno del Sassuolo potrebbe uscire dal club emiliano per provare il salto definitivo in una grande squadra ed il suo cartellino verrebbe valutato dal direttore sportivo dei nero-verdi Giovanni Carnevale una cifra tra i 18 ed i 20 milioni di euro.

Morata costerebbe troppo per Roma ed Inter, la Juventus si starebbe inserendo nella trattativa con l'Atletico

Oltre all'erede di Chiesa la Juventus potrebbe presto cercare anche il sostituto di Dusan Vlahovic, altro nome a rischio cessione e qualora il serbo partisse al suo posto alla Continassa piacerebbe il profilo di Alvaro Morata.

L'attaccante dell'Atletico Madrid sarebbe al centro di un vera e propria asta di Calciomercato alla quale parteciperebbero Roma ed Inter. Entrambe le società, entrate in contatto con l'entourage del calciatore iberico, riterrebbero però eccessive le richieste economiche dei "Colchoneros" che per Morata vorrebbero 22 milioni di euro. La Juve, che nella persona di Massimiliano Allegri avrebbero uno dei primi estimatori dell'attaccante spagnolo, potrebbero dunque inserirsi nella corsa per strappare il classe '92 dall'Atletico.