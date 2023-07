La dirigenza dell' Inter starebbe pensando a un nuovo colpo per il centrocampo da affidare al tecnico Simone Inzaghi e il nome caldo di queste ore di calciomercato estivo sarebbe quello di Wilfried Singo del Torino.

L'esterno destro sarebbe valutato circa 15 milioni di euro dal club granata, ma i nerazzurri vorrebbero provare l'affondo intorno ai 10 milioni di euro.

L'idea dell'Inter per la fascia destra: Wilfried Singo dal Torino

In questa sessione di mercato i nerazzurri starebbero cercando di rinforzare la rosa con investimenti oculati e mirati ed uno di questi potrebbe essere il laterale destro del Torino Wilfried Singo.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando sul giocatore, cercando di avviare contatti con il club granata che ne detiene il cartellino. Sull'esterno destro ci sarebbe però anche la concorrenza del Milan, che avrebbe sondato il terreno per il giocatore.

Il club granata per lasciare partire Singo avrebbe richiesto circa 15 milioni di euro, valutazione che non sarebbe in linea con le offerte a oggi pervenute e pertanto le trattative sembrerebbero essere in stand-by, anche perché i nerazzurri vorrebbero invece provare a chiudere a circa 10 milioni di euro.

La situazione del centrocampo dell'Inter

Nelle scorse giornate la dirigenza nerazzurra ha dovuto registrare l'addio di Marcelo Brozovic, che è stato ceduto all'Al Nassr per circa 18 milioni di euro.

Per quanto riguarda il centrocampo nella stagione che inizierà il 20 agosto i nerazzurri dovranno fare a meno di Raoul Bellanova, che non è stato riscattato dal Cagliari, il quale ha deciso a sua volta di cederlo a titolo definitivo al Torino per circa 7 milioni di euro.

Proprio questo acquisto potrebbe liberare la possibilità di una cessione dell'esterno Wilfried Singo, che si troverebbe comunque con una forte concorrenza interna e potrebbe richiedere più spazio o una nuova destinazione.

In uscita a centrocampo per i nerazzurri sembrerebbe esserci Denzel Dumfries; sul giocatore olandese in prima battuta ci sarebbe il Chelsea, che vorrebbe provare a portarlo in Premier League e starebbe pensando ad un'offerta di circa 40 milioni di euro nelle prossime settimane. Il laterale olandese piacerebbe anche all'Aston Villa che potrebbe offrire circa 30 milioni di euro per il suo cartellino; più defilato il Barcellona che starebbe riflettendo su un'eventuale offerta di circa 35 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere l'esterno destro.