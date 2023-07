Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando a Marco Verratti del PSG per rinforzare il proprio centrocampo, ma i costi elevati dell'operazione potrebbero costringere i bianconeri a mettere sul piatto come pedina di scambio il nome di Paul Pogba.

Oltre al regista ex Pescara la Juve osserverebbe anche Milinkovic-Savic, mediano della Lazio che secondo il giornalista Emanuele Baiocchini piacerebbe anche all'Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Juventus, Verratti piace ma costa tanto: la trattativa potrebbe iniziare solo con l'inserimento di Pogba

La Juventus e Cristiano Giuntoli starebbero sondando il terreno per trovare un regista di centrocampo e il nome che piacerebbe ai bianconeri sarebbe quello di Marco Verratti. Quest'ultimo, attualmente in forza al PSG, gradirebbe tornare a giocare in Italia e la Juve vorrebbe accontentarlo portandolo alla Continassa. Il costo del suo cartellino, circa 40 milioni di euro e l'ingaggio che percepisce annualmente, intorno ai 10 milioni lordi, renderebbero complicata la trattativa tra Juve e PSG che potrebbero però trovare un accordo sulla base di uno scambio che vedrebbe coinvolto il profilo di Paul Pogba.

Inoltre lo stesso Verratti per approdare alla Juventus dovrebbe rinunciare a una parte corposa dello stipendio attualmente percepito in Francia. Oltre al club bianconero, sul regista del PSG ci sarebbe pure lo sguardo dell'Inter.

Juventus e Inter su Milinkovic-Savic, Baiocchini: 'Entrambe le squadre sono fortemente interessate'

La Juventus oltre a Verratti terrebbe in considerazione anche altri profili per il centrocampo e tra questi ci sarebbe quello di Milinkovic-Savic.

Il mediano della Lazio, piacerebbe da tempo ai bianconeri che però potrebbero presto dover affrontare l'inserimento dell'Inter nella trattativa per il serbo.

A renderlo noto è stato il giornalista sportivo Emanuele Baiocchini che ai microfoni di Radiosei ha detto: "Adesso Lotito chiede sui 40 milioni e per quel campionato sarebbe una cifra normalissima. Rimango dell’idea che Inter e Juventus sono fortemente sul giocatore perché stanno vendendo giocatori importanti e avranno liquidità. A entrambe le squadre piace molto. Per ora è un giocatore della Lazio e vedremo se sarà in ritiro".

Baiocchini ha poi concluso il suo intervento prima sottolineando come la Lazio sbaglierebbe a perdere Milinkovic-Savic a parametro zero fra un anno, aggiungendo infine che anche il Milan in passato sarebbe stato vicino al classe '95.