In questa prima fase di mercato, i club arabi sono stati grandi protagonisti. Infatti, le società saudite hanno fatto follie per convincere i giocatori che militano nei massimi campionati europei a scegliere la Saudi Super League. Anche il calcio italiano è stato saccheggiato dai petrodollari e tanti calciatori hanno scelto di lasciare la Serie A per accettare offerte economiche di un certo rilievo. Una proposta indecente sarebbe arrivata anche a Federico Chiesa.

Il numero 7 juventino, come rivelato da Tuttosport, avrebbe rispedito al mittente un’offerta di ingaggio dall’Al Ahli da 20 milioni annui.

Chiesa non si sarebbe fatto attrarre da uno stipendio monstre perché la sua volontà sarebbe quella di tornare protagonista con la maglia della Juventus. Dunque, il numero 7 juventino avrebbe voglia di rilanciarsi e di rilanciare la Vecchia Signora per riscattare le ultime stagioni deludenti.

A settembre Chiesa potrebbe trattare il rinnovo con la Juventus

Cristiano Giuntoli, nella sua conferenza stampa di presentazione come direttore della Juventus, è stato molto chiaro: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono al centro del progetto bianconero. Ovviamente, però, la Vecchia Signora deve tenere a posto i conti e qualche offerta irrinunciabile può far vacillare le certezze juventine. Al momento, non si registrano proposte degne di nota e per questo motivo Chiesa e Vlahovic restano a Torino.

Il numero 7 juventino sarebbe stato tentato da un’offerta araba, ma la sua volontà sarebbe quella di restare alla corte di Massimiliano Allegri. Per questo motivo, a fine mercato, la Juventus e Federico Chiesa potrebbero parlare di un rinnovo di contratto [VIDEO]. Il giocatore classe 97 va in scadenza di contratto nel 2025 perciò il club ha tutto l’interesse di prolungare l’accordo per evitare di perdere potere contrattuale nel prossimo mercato.

Dunque, a settembre è possibile che cominci la trattativa tra la Juventus e Chiesa per il rinnovo.

Chiesa lavora negli Stati Uniti

La Juventus, in queste settimane, è negli Stati Uniti e la squadra sta lavorando con grande intensità. Tra i giocatori più in forma c’è Federico Chiesa. Il numero 7 juventino è apparso in gran spolvero nell’amichevole contro il Milan.

Chiesa ha ritrovato lo smalto dopo il lungo infortunio al ginocchio e adesso Massimiliano Allegri è pronto a metterlo al centro della nuova Juventus. Il numero 7 juventino dovrà cambiare ruolo e diventerà una seconda punta nel 3-5-2 scelto dal tecnico livornese.

Adesso l’obiettivo della Juventus e quello di Chiesa è lo stesso: tornare ad essere protagonisti sul campo. Dunque, nonostante il ricco contratto arabo il giocatore classe 97 avrebbe scelto i bianconeri per vincere una nuova sfida quella di riprendersi un posto in prima fila con la Vecchia Signora.