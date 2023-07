La Juventus vuole rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri per dare maggiore qualità e fantasia al gioco della Vecchia Signora. In attesa di scoprire il futuro del mediano ivoriano Frank Kessié, seguito anche dal Tottenham, la dirigenza della Vecchia Signora sta monitorando anche altri profili per il centrocampo come Fabian Ruiz e Remo Freuler.

Juve, idea Fabian Ruiz per il centrocampo

Stando agli ultimi rumor di mercato, tra i profili seguiti dalla dirigenza ci sarebbe quello di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo in forza al Paris Saint Germain con un passato in Serie A con la maglia del Napoli.

Nella scorsa stagione, lo spagnolo è passato ai parigini per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli è un suo grande estimatore: infatti, determinò il suo approdo all'ombra del Vesuvio concludendo la trattativa con il Betis.

Il centrocampista spagnolo non è una prima scelta dello scacchiere tattico di Luis Enrique e per questo potrebbe decidere di lasciare Parigi già in questa finestra di mercato. La Vecchia Signora vorrebbe provare a impostare una trattativa "alla Paredes", con un prestito e un eventuale successivo diritto di riscatto.

Fabian Ruiz non è il solo profilo seguito dalla Vecchia Signora che tiene d'occhio anche la pista che porta a Remo Freuler, centrocampista svizzero in forza al Nottingham Forrest ma che come l'ex Napoli ha un passato in Serie A con la maglia dell'Atalanta.

La valutazione si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro. Un eventuale acquisto a centrocampo potrebbe inoltre esser collegato alla cessione di qualche esubero come Denis Zakaria, nel mirino non solo del West Ham ma anche del Lens per il dopo Fofana.

Juve, la Premier punta Iling-Junior

Samuel Iling-Junior è uno dei pezzi pregiati della rosa della Juventus.

Il giovane esterno inglese è infatti seguito da diverse squadre della Premier League che potrebbero tentare di strapparlo al club bianconero già in questa finestra di mercato.

Dopo il tentativo del Brighton nella finestra invernale, il classe 2002 è entrato nel mirino dell'Everton che dopo Danjuma vorrebbe aumentare il proprio peso offensivo, ma soprattutto dell'Aston Villa che vuole confermarsi ad alti livelli dopo la qualificazione in Europa sotto la gestione di Unai Emery.

I Villans avrebbero messo sul piatto una cifra attorno ai 18 milioni di euro per convincere la Juventus, che però parte da una valutazione di 25 milioni.

Iling-Junior non è il solo calciatore bianconero nel mirino dell'Aston Villa. Infatti, il club inglese starebbe sondando il terreno anche per Federico Chiesa. Solo di fronte ad offerte attorno ai 60 milioni di euro, però, la Vecchia Signora prenderebbe in considerazione un'eventuale cessione dell'ex Fiorentina.