La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione in questa campagna acquisti. In particolare, le maggiori manovre potrebbero riguardare il reparto difensivo con diversi totem che potrebbero lasciare Torino. Infatti, sono in bilico le posizioni di Leonardo Bonucci ed Alex Sandro. Per questo, la Vecchia Signora potrebbe decidere di ritornare sul mercato per completare il pacchetto difensivo a disposizione di Max Allegri.

Juve, sfida a United e City per Pavard

Secondo agli ultimi rumors di mercato, il club bianconero sarebbe sulle tracce Pavard che potrebbe lasciare il Bayern Monaco in questa finestra di mercato.

L'esterno francese non ha ancora rinnovato il proprio contratto che scade nel 2024, ed in caso di mancato accordo con il club tedesco, potrebbe essere ceduto.

La Vecchia Signora sta valutando questa opportunità ma la concorrenza non manca. Infatti, l'ex Stoccarda è nel mirino di due big della Premier League ovvero il Manchester United alla ricerca di un terzino per completare la retroguardia, e il Manchester City. In particolare, i Citizens avrebbero messo sul piatto il cartellino di Kyle Walker come parziale contropartita tecnica per convincere il Bayern. Una situazione che al momento non convince del tutto il club tedesco.

Oltre Pavard, la Juve tiene d'occhio sempre la candidatura di Carlos Augusto, che potrebbe lasciare il Monza per una cifra attorno ai 30 milioni di euro.

L'esterno brasiliano è però anche un obiettivo dell'Inter in caso di cessione di Robin Gosens.

Juve, il Monza torna alla carica per Rovella

Oltre ad eventuali acquisti, la Juventus lavora anche sul fronte cessioni. In particolare, i bianconeri vogliono far crescere i giovani presenti in rosa che in futuro potranno avere un ruolo fondamentale nella crescita del club.

Tra questi c'è anche Nicolussi-Caviglia che dopo l'esperienza tra Sudtirol e Salernitana, potrebbe affacciarsi alla Serie A. Infatti, stando alle ultime notizie il giovanissimo centrocampista bianconero è uno degli obiettivi di mercato del Frosinone. La trattativa potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito secco. La stessa sorte potrebbe subirla anche Fabio Miretti che potrebbe partire in prestito per giocare con maggiore continuità.

Il classe 2003 è seguito da Salernitana e Genoa.

Discorso completamente diverso potrebbe invece riguardare Nicolò Rovella. Il centrocampista ex Genoa è seguito dal Monza, su richiesta del tecnico Palladino che lo ritiene indispensabile per il progetto. Il club brianzolo avrebbe chiesto un altro anno in prestito, ma la Vecchia Signora vorrebbe trattenere Rovella come vice Locatelli.