Da qualche giorno Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo della Juventus. Appena è arrivata l'ufficialità, il ds toscano ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale bianconero Jtv in cui ha rivelato di aver sempre tifato per la Vecchia Signora. Queste dichiarazioni hanno lasciato un po' di amaro in bocca nell'ambiente del Napoli vista la rivalità con la Juventus e ora anche il presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato le parole di Cristiano Giuntoli sul suo tifo per i bianconeri: 'Mi ha colto proprio di sorpresa, se me ne fossi accorto me ne sarei liberato prima".

La rivelazione di Giuntoli

Cristiano Giuntoli, nel corso della prima intervista da ds della Juventus, ha svelato si aver sempre tifato per i bianconeri: "Per un bambino come me, che partiva da Prato, in pullman, faceva 8 ore di pullman per venire a vedere la Juventus, è motivo di grandissima soddisfazione".

Queste dichiarazioni hanno inevitabilmente creato alcune polemiche in casa Napoli. I tifosi partenopei non hanno preso bene le parole di Giuntoli e adesso anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è espresso in merito: "Non me l'aspettavo proprio".

Inizia il ritiro della Juventus

In queste ore intanto, per la nuova Juventus di Cristiano Giuntoli è iniziato il ritiro estivo. I primi giocatori bianconeri hanno sostenuto le visite mediche al JMedical: presso il centro medico juventino si sono visti in particolare i vari Dusan Vlahovic, Gleison Bremer, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio.

Oltre a loro si sono presentati tanti giovani, ma anche mister Massimiliano Allegri e il nuovo membro dello staff Francesco Magnanelli. Ad accogliere i calciatori erano presenti più di 100 tifosi. Tra i giocatori più disponibili c'è stato sicuramente Vlahovic: il bomber serbo si è fermato sia quando è arrivato sia quando è uscito e ha voluto anche salutare i giornalisti presenti al JMedical.

Nelle prossime ore, invece, ci saranno altre visite mediche e in particolare si rivedranno Manuel Locatelli, Alex Sandro, Federico Gatti, Moise Kean e Daniele Rugani. Dunque, il gruppo della Juventus si va via via completando e Massimiliano Allegri presto ritroverà anche i nazionali che torneranno prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti.

I bianconeri voleranno per gli States il 20 luglio, poi nella notte italiana tra il 22 e il 23 luglio ci sarà la prima amichevole contro il Barcellona.