La Juventus è al lavoro per definire le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Il nuovo Football Director avrà come esigenza principale quella di alleggerire la rosa e potrebbe anche valutare offerte importanti per i giocatori che hanno più mercato. Fra questi, Dusan Vlahovic, seguito dalle principali società europee. La Juventus lavora già ad un eventuale sostituto, e l'ultimo nome avvicinato alla società bianconera è quello di Youssef En-Nesyri, punta della nazionale del Marocco e del Siviglia. Il classe 1997 è un giocatore bravo nel finalizzare le azioni da gol e che contribuisce in maniera importante anche nel costruire gioco nel settore avanzato.

Secondo le ultime notizie di mercato, con un'offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare la società spagnola.

En-Nesyri potrebbe approdare alla Juve in caso di partenza di Vlahovic

Youssef En-Nesyri ha sempre giocato nel campionato spagnolo, partendo dal Malaga, poi Leganes e infine Siviglia da gennaio 2020. È un classe 1997, con un totale di 249 match disputati fra campionato spagnolo, Coppa di Spagna e competizioni europee, con 73 gol segnati e 10 assist forniti ai suoi compagni. Il suo arrivo dipende però da una cessione importante nel settore avanzato. Se infatti dovesse arrivare un'offerta da almeno 80 milioni di euro per Vlahovic, la società bianconera potrebbe valutare l'acquisto del nazionale del Marocco.

Non è l'unico giocatore seguito dalla società bianconera per il settore avanzato. Piacciono anche Rasmus Hojlund dell'Atalanta, che però è vicino al trasferimento al Manchester United, e Jonathan David del Lille, che ha una valutazione di mercato superiore a quella di En-Nesyri. La Juventus deve valutare rinforzi anche per il centrocampo e per il settore difensivo.

Molto però dipenderà dalle cessioni che si riusciranno a definire, con i vari Denis Zakaria, Arthur Melo, Weston McKennie che dovrebbero lasciare la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di una mezzala d'inserimento se si dovessero definire le cessioni di Zakaria, Arthur Melo e McKennie.

A tal riguardo, con Milinkovic-Savic vicino al trasferimento in Arabia Saudita, la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Lazar Samardzic. Il 21 enne dell'Udinese ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda la difesa, l'eventuale arrivo di un centrale difensivo dipenderà dalle partenze di Bonucci, Rugani ed Alex Sandro. Uno dei nomi che piace alla società bianconera è Mario Hermoso, giocatore spagnolo dell'Atletico Madrid in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 20 milioni di euro.