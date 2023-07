Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Juventus, lanciando una critica al tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri. Del manager da Livorno e del possibile Calciomercato della Juve ha detto la propria opinione anche il giornalista Marco Guidi intervistato da Juvenews.eu.

De Paola punge Allegri: 'La Juventus ha una rosa molto forte ma non ha un allenatore in grado di metterla in campo'

Il giornalista Paolo De Paola è tornato a parlare della Juventus lanciando una stilettata piuttosto diretta al tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri.

"Sembra che si debba fare una rifondazione, ma solo per quell’allenatore. Perché allora tenere Allegri se mettendo questa squadra in mano a De Zerbi o Italiano te la giocheresti per lo Scudetto" ha detto De Paola ai microfoni di TMW Radio, che poi ha aggiunto: "Metti che la Juventus non riesca a fare mercato, la Juventus ha comunque una rosa molto forte ma non ha un allenatore in grado di metterla bene in campo. Perché credo che giocatori come Bremer, Locatelli e Rovella possono far benissimo".

De Paola ha poi commentato le indiscrezioni che vorrebbero Milinkovic-Savic, calciatore accostato nelle ultime settimane alla Juventus, vicino a trovare un accordo con un club saudita: secondo il giornalista, se il serbo accettasse le sirene provenienti dall'Arabia, andrebbe a sminuire il proprio valore scegliendo la via dei soldi rispetto a quella della competitività.

Giuntoli: 'Se Allegri non dovesse vincere trofei allora Giuntoli potrebbe portare a Torino un allenatore scelto da lui'

Di Massimiliano Allegri e di quello che potrebbe essere il suo futuro alla Juventus ha parlato anche il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi. Quest'ultimo, intervenuto ai microfoni di Juvenews.eu, ha detto: "Non credo che il futuro di Allegri sia legato ad eventuali preclusioni di Giuntoli.

La permanenza del tecnico livornese in bianconero dipenderà dai risultati. Il terzo anno consecutivo senza trofei potrebbe pesare, con l’ex ds del Napoli che potrebbe pensare di portare a Torino un allenatore scelto direttamente da lui".

Guidi ha poi parlato delle possibili cessioni, sottolineando come la Juventus starebbe vagliando tutte le ipotesi per Federico Chiesa e Dusan Vlahovic: secondo il giornalista, entrambi gli attaccanti bianconeri piacerebbero in Premier League ma la Juventus non vorrebbe cederli per una cifra inferiore a quella stabilita. Infine Guidi ha evidenziato come la Juve starebbe cercando sul mercato un esterno offensivo e tra i nomi che piacerebbero ai bianconeri ci sarebbero quelli di Berardi e Luis Enrique.