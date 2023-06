Federico Chiesa e la Juventus potrebbero dirsi addio durante l'estate. L'azzurro doveva essere la stella del futuro bianconero dopo l'acquisto per oltre 40 milioni di euro datato luglio 2020. La società piemontese aveva puntato con forza su uno dei più grandi talenti del nostro Paese, esploso nella Fiorentina e pronto a consacrarsi con la maglia della Vecchia Signora. Non tutto però è andato secondo i piani: il grave infortunio al ginocchio patito lo scorso anno lo ha costretto ai margini, tanto che in questa stagione ha giocato poco e segnato ancora meno, solo due gol conditi da cinque assist.

Il calciomercato della Juventus e il caso Chiesa

I problemi fisici ora sono alle spalle e Chiesa vorrebbe tornare a essere al centro del progetto tattico 2023-2024 della Juventus, con Allegri che però lo vorrebbe seconda punta e non esterno nel nuovo 4-3-1-2. La soluzione sul campo potrebbe essere buona, ma non è solo il rettangolo verde a essere al centro dei discorsi delle ultime settimane. Ci sarebbero infatti dei problemi per il rinnovo di contratto del giocatore che attualmente è legato alla Juventus fino al 2025 con uno stipendio da cinque milioni a stagione. Non pochi, soprattutto in un momento in cui la società deve controllare bene i conti a cui mancheranno le entrate della Champions League almeno per il prossimo anno.

Il problema potrebbe nascere perché l'agente del giocatore, Ramadani, avrebbe chiesto un rinnovo a 8 milioni di euro a stagione, per fare diventare Chiesa il più pagato della rosa insieme a Pogba. Troppi per le casse bianconere che secondo la Gazzetta dello Sport starebbe prendendo in seria considerazione la possibilità di una cessione del suo gioiello già durante questa estate.

L'idea sarebbe utile per fare cassa e non trovarsi poi a dover discutere di un rinnovo difficile con la scadenza in avvicinamento.

Dove giocherà Chiesa il prossimo anno?

L'infortunio e le prestazioni non eccellenti degli ultimi mesi hanno un po' tolto dai radar delle big il nome di Chiesa che però, se dovesse davvero essere messo sul mercato, potrebbe tornare a far gola a molti club, soprattutto perché il prezzo sarebbe di 40 milioni di euro, non troppo per un talento di questo calibro, che ha solo 25 anni.

Il Bayern Monaco, al momento, sembra essere la squadra più interessata con Tuchel che potrebbe utilizzarlo sull'esterno del suo 4-2-3-1 più volte utilizzato con i bavaresi nel finale di stagione.

Attenzione però alla Premier League, campionato ricchissimo con molte squadre che non avrebbero problemi ad arrivare a offrire 40 milioni di euro. Il futuro di Federico Chiesa potrebbe quindi essere lontano da Torino e dall'Italia: difficile infatti che in Serie A qualcuno possa esaudire le richieste economiche dei bianconeri.