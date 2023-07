Uno degli obiettivi della Juventus, Milinkovic-Savic, sembrerebbe ormai sfumato, ecco che di conseguenza il club bianconero avrebbe cambiato target mettendo nel mirino uno tra Franck Kessié del Barcellona, Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid o Teun Koopmeiners dell'Atalanta. La Juventus starebbe anche lavorando per cedere Federico Chiesa, che piacerebbe a Newcastle e Liverpool.

Juventus, Milinkovic-Savic se ne va in Arabia, ora i bianconeri osserverebbero uno tra Kessie, De Paul e Koopmeiners

La Juventus nelle ultime settimane avrebbe tentato di strappare alla Lazio Milinkovic-Savic ma nelle scorse ore ci sarebbe stata un'accelerata da parte di un club saudita che avrebbe convinto tutte le parti, offrendo alla società biancoceleste 40 milioni di euro e al giocatore serbo 60 milioni suddivisi nelle prossime 3 stagioni.

Ecco dunque che la Juve starebbe iniziando a pensare ad un nuovo centrocampista: i nomi messi nel mirino dal neo ds Giuntoli sarebbero quelli di Franck Kessié e Rodrigo De Paul. Per quanto concerne Kessié, il mediano ex Milan ed attualmente in forza al Barcellona non farebbe più parte del piano tattico di Xavi, specie dopo che il club blaugrana ha ufficializzato l'acquisto di Ilkay Gundogan. Per questa ragione il classe '96 ivoriano sarebbe finito sul mercato, la sua valutazione si attesterebbe intorno ai 25 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe essere diluita con un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto.

Discorso simile varrebbe per Rodrigo De Paul: il mediano dell'Atletico Madrid campione del mondo con l'Argentina non farebbe parte degli 11 titolari del "Cholo" Simeone, che se ne priverebbe per fare cassa e puntare su profilli più consoni al suo gioco.

Il costo di De Paul si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro. Sullo sfondo per la Juventus si staglierebbe anche la figura di Teun Koopmeiners: il regista dell'Atalanta, autore di una stagione da doppia cifra per quanto concerne le reti, piacerebbe da tempo al club bianconero, la sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro.

La Juventus non starebbe lavorando solo agli acquisti ma anche in ottica cessioni con un pezzo pregiato della rosa che potrebbe anche partire. L'indiziato numero uno sarebbe Federico Chiesa che piacerebbe in Premier League con Newcastle e Liverpool in prima fila. La sua valutazione, per la Juve, si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro.