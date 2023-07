Uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione dell'Inter è stato sicuramente Federico Dimarco, che ha attratto l'interesse di top club.

L'esterno italiano aveva un compito tutt'altro che semplice, non far rimpiangere Ivan Perisic, andato via a parametro zero e accasatosi al Tottenham. Compito perfettamente riuscito, visto che il giocatore è diventato inamovibile, relegando a panchinaro di lusso anche Robin Gosens. Le sue prestazioni non sono passate inosservate andando ad attirare l'attenzione anche del Real Madrid, che sarebbe pronto a fare un tentativo nelle prossime settimane per il classe 1997.

Un altro giocatore che si è distinto in Serie A nella stagione appena conclusa è sicuramente Perr Schuurs, che al Torino non ha fatto rimpiangere Gleison Bremer. Il centrale olandese potrebbe adesso partire con la società granata che non si farà trovare impreparata.

Real Madrid su Dimarco

Federico Dimarco ha fatto molto bene nell'ultima stagione dell'Inter, risultando spesso anche decisivo con i suoi cross taglienti e gli inserimenti alle spalle della difesa avversaria. Il giocatore può giocare in diversi ruoli in fase difensiva e proprio questa caratteristica avrebbe attirato l'attenzione di un top club europeo come il Real Madrid, su indicazione di Carlo Ancelotti.

L'esterno classe 1997 ha collezionato numeri importanti, mettendo a segno quattro reti e collezionando tre assist in trentatré partite di campionato, senza dimenticare il gol messo a segno in Supercoppa italiana contro il Milan o quello siglato alla Juventus in Coppa Italia.

Il giocatore è fondamentale per Simone Inzaghi, proprio per questo non sarà semplice per il club spagnolo riuscire a convincere i nerazzurri a privarsene. Nel mercato di oggi nessuno può essere considerato incedibile ecco che dinanzi ad una proposta superiore ai 60 milioni di euro il club meneghino potrebbe anche accettare di sedersi a trattare, avendo probabilmente bloccato Carlos Augusto, valutato dal Monza sui 15 milioni di euro.

Il sostituto di Schuurs al Torino

Il Torino potrebbe cedere Perr Schuurs in questa sessione estiva di Calciomercato, anche il calciatore starebbe premendo per la cessione. La valutazione si aggira sui 40 milioni di euro, ma i granata non si faranno trovare impreparati e avrebbero già individuato il sostituto.

Si tratta di Rodrigo Becao, che grazie al contratto in scadenza a giugno 2024 difficilmente sarà trattenuto dall'Udinese. Il brasiliano è valutato 15 milioni di euro, ma il club di Urbano Cairo cercherà di chiudere per una cifra vicina ai 10-12 milioni di euro più bonus.