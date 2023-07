Nelle prossime ore il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli dovrebbe andare a Londra per discutere di diversi affari tra cui ci sarebbe pure Romelu Lukaku, centravanti del Chelsea che il ds bianconero vorrebbe portare a Torino con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Inoltre Giuntoli dovrebbe incontrare il West Ham per l'eventuale cessione di Denis Zakaria ed il Leicester, per discutere di Timothy Castagne.

Juventus, il ds Giuntoli non molla Lukaku: prestito con obbligo di riscatto sarebbe la nuova idea per arrivare al belga

Le trattative tra la Juventus e il Chelsea per Romelu Lukaku starebbero andando avanti nonostante il belga sia stato protagonista di un video con un tifoso dell'Inter piuttosto controverso.

Il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli sarebbe dunque atteso nelle prossime ore a Londra, dove si dovrebbe incontrare con i dirigenti del Chelsea per mettere sul tavolo una nuova proposta per avere Lukaku con la formula del prestito e obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. In queste settimane il ds Giuntoli non starebbe riuscendo a cedere Dusan Vlahovic ma vorrebbe comunque regalare a Massimiliano Allegri quello che per lui rappresenterebbe il prototipo del centravanti ideale per la sua manovra.

Il Chelsea, in tutto questo, valuterebbe Lukaku circa 40 milioni di euro e non avrebbe intenzione di ascoltare proposte che comporterebbero il prestito secco del calciatore.

Giuntoli a Londra in ballo ci sarebbe anche la cessione di Zakaria

Giuntoli nel suo viaggio a Londra potrebbe entrare in contatto anche con i dirigenti del West Ham per trattare la cessione si Zakaria.

La trattativa sarebbe in corso da settimane e ora il ds juventino potrebbe lavorare per limare quella distanza economica che ci sarebbe stata tra le parti, con gli inglesi che avrebbero proposto 18 milioni di euro contro i 25 chiesti dalla Juventus.

Qualora il dirigente bianconero riuscisse a piazzare il centrocampista elvetico, allora potrebbe poi dirottare la cifra incassata su Franck Kessié, mediano attualmente in forza al Barcellona valutato circa 25 milioni di euro.

Castagne piace per le fasce, Giuntoli potrebbe parlare anche con il Leicester

La Juventus cercherebbe da tempo anche un esterno basso a destra e nella sua spedizione britannica, Giuntoli potrebbe parlare anche con il Leicester per Timothy Castagne. Il fluidificante ex Atalanta, dopo una stagione ad alti e bassi con le "Foxes" ora avrebbe una valutazione da circa 15 milioni di euro. Una somma simile a quella che lo Spezia chiederebbe per Emil Holm, un altro calciatore che la Juve valuterebbe come alternativa a Castagne.