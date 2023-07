Nelle scorse ore la Juventus ha pubblicato un post facendo gli auguri di buon compleanno ad Antonio Conte e scatenando tantissimi tifosi bianconeri che si sono riversati sul web per invocare il ritorno del manager pugliese alla Continassa. Conte, in effetti peraltro osservato dai dirigenti della stessa Juve, che in caso di annata deludente di Massimiliano Allegri, potrebbero riportarlo a Torino nella prossima stagione.

Juve, Conte compie gli anni, un tifoso sui social: 'Spero che l'anno prossimo tornerai a guidare la squadra con la tua grinta'

La Juventus in un messaggio social pubblicato nelle scorse ore ha fatto gli auguri di compleanno ad Antonio Conte, che nella giornata di oggi compie 54 anni.

A seguito del post creato dalla società bianconera sono arrivati tantissimi commenti dei supporter della Juve, alcuni dei quali hanno voluto rimarcare la loro volontà di rivedere Conte sulla panchina della "Vecchia Signora". Si leggono infatti messaggi di tifosi come questo: "Auguri Mister, quest'anno ci ho creduto fortissimamente nel tuo ritorno ma non è stato così. Speriamo nel prossimo anno. Ti rivoglio alla guida della tua Juventus con la solita grinta da condottiero che ti ha sempre contraddistinto" o ancora: "Conte ha vinto la Champions da giocatore, ha portato la Juve dal 7° al primo posto da allenatore, per questo resterà per sempre nella storia". Tra i messaggi dei supporter della Juventus si legge però anche qualche tifoso che non ha accettato il recente passaggio di Antonio Conte all'Inter, scelta vista come una sorta di "tradimento" ai colori bianconeri e che dovrebbe costare al tecnico pugliese la famigerata stella nella Walk of Fame della società torinese.

Juventus, nel caso la stagione dovesse andare male Antonio Conte sarebbe uno dei candidati a succedere ad Allegri

Secondo le ultime di mercato non solo i tifosi della Juventus starebbero pensando per il futuro ad un ritorno di Antonio Conte, ma anche la società bianconera potrebbe strizzare l'occhio al tecnico pugliese nella prossima stagione.

Allegri, è attualmente saldo sulla panchina della "Vecchia Signora" ma un'annata priva di trofei ed un percorso poco convincente in campionato potrebbero stravolgere le cose nel giro di poco tempo. Oltre ad Antonio Conte tra i candidati che la Juventus valuterebbe per succedere ad Allegri nel prossimo futuro, ci sarebbe anche il nome di Luciano Spalletti: il manager da Certaldo, dopo aver compiuto l'impresa a Napoli vincendo il terzo scudetto nella storia dei partenopei, ora si sta godendo l'annata di pausa concordata con De Laurentiis. Nel 2024 però, il toscano potrebbe tornare in gioco per le panchine delle squadre top, con Cristiano Giuntoli che potrebbe a sua volta fare da garante per portarlo alla Juventus.