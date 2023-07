Secondo le ultime di mercato, il PSG starebbe abbandonando la pista per Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che avrebbe avuto troppi problemi fisici per la società parigina. Inoltre, il Manchester United starebbe per formulare una prima offerta da 50 milioni di euro per Federico Chiesa, proposta che potrebbe essere rimandata al mittente dal club bianconero che ne chiederebbe almeno 60 per iniziare a trattare.

Il PSG non sarebbe più convinto delle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic e starebbe virando su Kane del Tottenham

Nelle ultime settimane si è parlato insistentemente di un possibile affondo del PSG per Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus che il club bianconero avrebbe messo sul mercato solo a fronte di una grande proposta.

Le ultime novità però raccontano che la società parigina starebbe lentamente cambiando opinione sul centravanti classe 2000 a causa dei problemi fisici dovuti dalla pubalgia cronica di cui Vlahovic ha effettivamente sofferto per tutta la scorsa stagione. Le tante partite saltate dal bomber della Juventus spaventerebbero il PSG che di conseguenza starebbe virando su Harry Kane, attaccante del Tottenham che potrebbe lasciare la squadra londinese per una cifra monstre di 90 milioni di euro. La cosa potrebbe far sfumare definitivamente la trattativa fra il Chelsea e la Juventus per Romelu Lukaku, in quanto la società bianconera avrebbe potuto disporre dei soldi per acquisire il belga solo dopo aver ceduto Vlahovic.

Lukaku, intimorito dallo stallo in casa Juve avrebbe persino ricontattato l'Inter per cercare di riallacciare i rapporti ottenendo però un secco no dal club.

Chiesa piacerebbe al Manchester United che sarebbe disposta ad offrire alla Juventus 50 milioni di euro

L'altro profilo che la Juventus considererebbe cedibile solo per una grande offerta sarebbe quello di Federico Chiesa e secondo le ultime di mercato, il Manchester United sarebbero pronto a mettere sul tavolo 50 milioni di euro per l'esterno ex Fiorentina.

Da quello che filtra però, la Juventus non riterrebbe congrua l'offerta dei "Red Devils" in quanto per Chiesa i bianconeri vorrebbero 60 milioni di euro. Un altro club che avrebbe sondato il terreno per l'attaccante classe '97 sarebbe il Barcellona: i blaugrana, già in contatto con la Juventus per l'eventuale passaggio di Franck Kessié in bianconero, vorrebbero inserire il nome di Federico Chiesa nella trattativa per il centrocampista ivoriano, andando cosi ad abbassare quella che è la valutazione della Juventus per l'attaccante.