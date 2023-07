Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra di Calciomercato. Infatti, come ribadito dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il club bianconero prenderebbe in considerazione delle offerte irrinunciabili per i calciatori più importanti della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Per una cifra attorno ai 50-60 milioni di euro, la Vecchia Signora potrebbe decidere di sacrificare l'esterno italiano per poi reinvestire il denaro sul fronte acquisti e puntellare l'organico.

Juve, idea Lindstrom per la trequarti

In caso di addio da parte dell'ex Fiorentina, la Juventus potrebbe puntare su Lindstrom, talentuoso trequartista danese che in questi anni ha offerto ottime prestazioni in Bundesliga con la maglia dell'Eintrach di Francoforte.

In questa stagione, il 23enne trequartista si è ritagliato uno spazio importante anche in Champions League attirando su di se l'interesse di molti club italiani ed europei tra cui la Juventus. I bianconeri sarebbero pronti ad intavolare una trattativa con il club tedesco che chiede una cifra attorno ai 30-35 milioni di euro per lasciar partire uno degli uomini più importanti dell'organico.

Oltre al classe 2000 danese opzione anche per il Napoli in caso di addio di Zielinski, il club bianconero continua sempre a monitorare la situazione di Domenico Berardi, che resta uno dei protagonisti di questa sessione di mercato. Il Sassuolo non vorrebbe cedere il suo giocatore di maggior talento ed esperienza e solo di fronte ad un'offerta attorno ai 40 milioni di euro potrebbe sedersi ad un tavolo per un'eventuale cessione del numero dieci.

Juve, Vlahovic nel mirino del Real Madrid

Come per Chiesa, la Juventus deve risolvere un altro snodo cruciale di questo calciomercato estivo che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo non è incedibile e di fronte ad un'offerta monstre il club bianconero potrebbe prendere in considerazione una possibile cessione.

Le pretendenti non mancano: oltre al Chelsea, stando alle ultime notizie di mercato ci sarebbe anche un sondaggio del Real Madrid di Carlo Ancelotti che con l'addio di Karim Benzema è alla ricerca di un attaccante di grande spessore per completare il reparto offensivo. Viste le difficoltà nel completare la trattativa con il Psg per Kylian Mbappè, il club spagnolo avrebbe sondato il terreno per il numero bianconero che viene valutato attorno ai 70-80 milioni di euro.

La Vecchia Signora non apre a prestiti con diritti di riscatto e valuta una cessione solo a titolo definitivo.

Con l'eventuale addio di Vlahovic, salirebbero sensibilmente le quotazioni di Romelu Lukaku.