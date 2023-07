Il Milan potrebbe aver scelto il vice-Giroud per la prossima stagione: si tratterebbe di Noah Okafor. Il calciatore svizzero - in scadenza con il Salisburgo nel 2024 - già nelle scorse settimane era stato accostato ai rossoneri, ma anche alla Juventus. Il centravanti di 23 anni sarebbe vicino ai rossoneri e le visite mediche che potrebbero svolgersi già nella giornata di domani.

L'eventuale acquisto del giovane talento svizzero pare escluda l'arrivo di Taremi per completare il parco attaccanti del Milan: per quest'ultimo i rossoneri dovrebbero occupare l'unico slot disponibile per calciatori non comunitari.

Milan-Noah Okafor: le possibili cifre dell'affare rossonero

I contatti tra la dirigenza del Milan e l'entourage di Noah Okafor si sarebbero intensificati nelle scorse ore - con la pista che porta a Taremi che sembra essere sfumata - e pare che sia stato già trovato un accordo di massima per l'ingaggio del calciatore.

Discorso simile anche per i discorsi tra i rossoneri e la dirigenza del Salisburgo. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe già essere arrivata l'intesa tra i due club con una cifra che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro al netto di eventuali bonus.

Milan, l'arrivo di Noah Okafor taglierebbe fuori Taremi

Come anticipato, per il Milan l'acquisto di Noah Okafor pare escludere il possibile arrivo di Taremi dal Porto.

Quest'ultimo avrebbe occupato l'unico slot del club per gli extracomunitari, ma la dirigenza rossonera avrebbe deciso di impegnare quello spazio con Samuel Chukwueze. L'esterno del Villarreal sembra anche lui vicino a raggiungere Milano - sponda rossonera - per dare una spinta poderosa alle fasce per la prossima stagione di Serie A.

La trattativa tra la dirigenza rossonera e il club spagnolo pare essere vicina a un'intesa dopo settimane di trattative. L'ultima offerta del Milan sarebbe intorno ai 25 milioni di euro; cifra inferiore alle richieste del Villarreal ma che potrebbe comunque portare ad un accordo nelle prossime ore.

Noah Okafor, i numeri del talento svizzero vicino al Milan

La possibile virata del Milan su Noah Okafor per dare fiato ad Olivier Giroud per la prossima stagione potrebbe essere una scelta mirata su più fronti. L'attaccante svizzero ha soli 23 anni; sarebbe quindi un ottimo prospetto per il futuro e per la linea "green" che da anni accompagna i rossoneri nella campagna acquisti. Inoltre, niente male anche il bottino del possibile nuovo acquisto del Milan con la maglia del Salisburgo. 110 presenze condite da 23 assist e 34 reti - tra campionato e coppe - con 10 goal siglati proprio nella stagione appena conclusa.