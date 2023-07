Nelle scorse ore il giornalista Daniele Longo ha scritto un editoriale su Sportitalia dedicato alla Juventus e al possibile passaggio in bianconero del centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic.

Sugli stessi argomenti si sono espressi anche l'ex calciatore Marco Marchionni su Tuttojuve.com e il tecnico della Lazio Maurizio Sarri a Sportitalia.

Longo: 'Milinkovic-Savic sta aspettando la Juventus nonostante le offerte dall'Arabia Saudita'

Il giornalista sportivo Daniele Longo è tornato a scrivere sulla Juventus e sulle indiscrezioni che vorrebbero Milinkovic-Savic in orbita bianconera.

"Decisamente più incerto il futuro di Milinković-Savic. Il forte centrocampista serbo non ha ancora avviato le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 con la Lazio", ha esordito Longo sulle pagine del portale Sportitalia.com.

Poi ha aggiunto: "Sergej ha una ricca offerta dall’Arabia Saudita ma vuole aspettare ancora la Juve che sta operando in uscita (Zakaria sarà la prima cessione) per arrivare al centrocampista serbo".

In tutto questo il presidente della Lazio Claudio Lotito chiederebbe per la cessione di Milinkovic-Savic una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

Marchionni: 'Milinkovic può far parte del mondo della Juventus'

Del possibile passaggio di Milinkovic-Savic alla Juventus ha parlato anche l'ex calciatore bianconero Marco Marchionni.

Quest'ultimo, intervistato da tuttojuve.com ha detto: "Uno come Milinkovic-Savic serve a tutte le squadre, se non è arrivato Frattesi significa che sono state fatte delle valutazioni differenti. Magari l'idea di Allegri è un'altra, puoi trovarne molti altri sul mercato come l'ormai ex calciatore del Sassuolo. Sono anni che il serbo gioca ad altissimi livelli, nella Lazio è stato in grado di ricoprire con enorme successo entrambe le fasi.

Può far parte del mondo Juve".

Sarri su Milinkovic: 'Potrebbe essere una risorsa per me, ma un problema per la Lazio'

Infine, anche l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato da diretto interessato di quello che potrebbe essere il futuro di Milinkovic-Savic.

Sarri, intervistato ai microfoni di Sportitalia, ha detto: "Milinkovic?

Potrebbe essere una risorsa per me ma è un problema per la società. Cambia tutto e dipende quanto il giocatore è coinvolto dalla situazione. Sicuramente è un giocatore straordinario che ha una vicenda contrattuale in corso e non so che conseguenze possa portare. Lì la scelta la farà la società".