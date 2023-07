Gleison Bremer potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra di Calciomercato. Il centrale brasiliano, arrivato un'estate fa dal Torino per una cifra complessiva attorno ai 50 milioni di euro, è uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Di fronte ad un'offerta monstre attorno ai 60 milioni di euro, la Vecchia Signora potrebbe decidere di cedere l'ex granata per poi reinvestire il denaro e completare la rosa, così da poter ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Juve, idea Le Normand per la retroguardia

In caso di cessione di Bremer seguito da molti club di Premier League, la Juventus potrebbe virare su Robin Le Normand, centrale francese e perno della retroguardia della Real Sociedad che in questa stagione ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Il classe 96 ha avuto un ruolo fondamentale nel cammino in campionato e per questo, il club spagnolo prenderebbe in considerazione solo le cifre della clausola rescissoria che si avvicina attorno ai 50 milioni di euro.

La Vecchia Signora potrebbe decidere di accontentare la società spagnola ma dovrà fare i conti con una folta concorrenza, in particolare italiana. Anche il Napoli sarebbe sul 26enne difensore francese, vista la cessione di Kim al Bayern Monaco per 60 milioni di euro.

I partenopei avrebbero la liquidità per accontentare la Real Sociedad senza effettuare cessioni, a differenza della Juventus che deve prima compiere cessioni importanti per poi provare l'eventuale affondo per il difensore.

Sullo sfondo resta anche la candidatura di Laporte che potrebbe lasciare il City.

Juve, possibile cessione per Soulè ed Iling Junior

Matias Soulè potrebbe lasciare la Juventus. Nonostante un talento cristallino, il gioiello argentino ha raccolto un minutaggio relativamente basso in questa stagione e per questo potrebbe lasciare Torino.

Molte sono le squadre che hanno dimostrato un grande interesse per il classe 2003: dal Monza che però lo vorrebbe in prestito, passando per il Sassuolo che lo avrebbe identificato come possibile erede di Domenico Berardi che piace proprio alla Juventus.

Non ci sono solo società italiane, anche il Feyenoord avrebbe infatti sondando il terreno per Soulè che viene valutato attorno ai 25 milioni di euro, cifra molto importante per un 20enne.

Oltre Soulè, la Vecchia Signora deve far fronte alle possibile offerte che potrebbero arrivare per Samuel Iling-Junior che già a gennaio era stato accostato ad alcune squadre inglesi con il Chelsea in prima fila. La Juventus per il giovane esterno inglese potrebbe prendere in considerazione offerte attorno ai 25-30 milioni di euro.