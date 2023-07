Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Romelu Lukaku e la Juventus avrebbero trovato l'accordo economico di massima, ora l'attaccante belga starebbe attendendo un'accelerata da parte dei bianconeri.

Del futuro del centravanti belga e del suo recente comportamento hanno parlato anche Vincenzo D'Angelo a TV Play e Nicola Berti alla Gazzetta dello Sport.

Juve: con Lukaku ci sarebbe già l'accordo economico, il belga starebbe respingendo le offerte arabe

La Juventus e l'entourage di Romelu Lukaku avrebbero trovato un accordo di massima per iniziare una nuova avventura insieme: a parlarne è stato nelle scorse è stato il Corriere dello Sport, che ha ipotizzato le possibili cifre che il belga andrebbe a percepire qualora venisse effettivamente ingaggiato dalla Juventus, vale a dire 9 milioni di euro per i prossimi 3 anni con l'opzione per una quarta stagione.

Per questo motivo, Lukaku starebbe respingendo le sirene dall'Arabia Saudita, con l'Al-Hilal che avrebbe offerto al Chelsea un conguaglio da 60 milioni di euro e allo stesso Lukaku un contratto triennale da 40 milioni di euro a stagione.

Comunque, la Juventus per avere i soldi necessari ad acquisire il belga dovrebbe prima cedere un calciatore "di peso" e Dusan Vlahovic sarebbe il primo nome sulla lista dei partenti. Le due operazioni sono strettamente legate e quindi se il serbo dovesse rimanere a Torino di fatto bloccherebbe l'arrivo del belga.

Juventus, D'Angelo: 'Lukaku alla Juventus può andare solo in caso di cessione di Vlahovic da parte dei bianconeri'

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Vincenzo D'Angelo è intanto stato intervistato ai microfoni di TV Play e tra gli argomenti trattati c'è stata la Juventus e il possibile approdo in bianconero di Lukaku.

"Finché non si è scoperto negli ultimi giorni che, forse preso anche dall’ansia di restare fermo, aveva dato mandato per parlare con altre squadre, come la Juventus, che però prenderebbe Lukaku solo in caso di cessione di Vlahovic“. Il giornalista ha quindi concluso sottolineando come si sia “arrivati ad un punto di non ritorno".

D'Angelo ha poi concluso il suo intervento su Lukaku sottolineando come il belga sia riuscito a rovinare il rapporto con una squadra, l'Inter, che stava trattando il suo ritorno con il Chelsea da un mese.

Berti: 'Lukaku? il suo comportamento è stato inaccettabile, ma se facesse passo indietro lo perdonerei'

Anche l'ex calciatore Nicola Berti ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Lukaku dicendo: "Il comportamento di Lukaku è stato spiazzante, sorprendente, inaccettabile per chi tiene all'Inter. Ma io sono anche un tipo pragmatico: di fronte a un suo passo indietro, io sarei disposto a perdonarlo. Nella vita si può sbagliare: lui l'ha combinata grossa, ma non chiudo la porta".