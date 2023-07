In casa Juventus continua a tenere banco il nome di Romelu Lukaku. Il belga piacerebbe ai bianconeri soprattutto in caso di partenza di Dusan Vlahovic per il quale però al momento sarebbero stati fatti solo dei sondaggi senza nessuna reale offerta.

Sul belga ex Inter ci sarebbe l’interesse dell’Al Hilal che sarebbe pronto ad offrirgli 60 milioni di euro di ingaggio ma Romelu Lukaku penserebbe solo al possibile passaggio alla Juventus per restare in Europa e continuare così ad esibirsi nel calcio che più conta.

Lukaku-Vlahovic, destini incrociati

Al di là della presunta volontà del belga, Giuntoli ha parlato in modo chiaro nel corso della conferenza di presentazione: Dusan Vlahovic non è in vendita, una possibile trattativa potrebbe scattare solo dietro un’offerta irrinunciabile per il serbo.

Solo se si presentasse dunque una big europea con un assegno da 85-90 milioni di euro si potrebbero creare le condizioni per tornare ad inseguire Lukaku, che al momento registra il solo interesse dell'Al Hilal che avrebbe offerto 50 milioni di euro al Chelsea e 60 al gigante belga. I bianconeri, invece, nel momento del sondaggio effettuato qualche settimana fa, avevano proposto ai Blues 37,5 milioni più 2,5 di bonus.

Niente di concreto per Vlahovic

Se il PSG stenta a sferrare il colpo decisivo per accaparrarsi il bomber serbo, è di queste ore il possibile interesse del Real Madrid, con Carlo Ancelotti che avrebbe fatto una telefonata al centravanti juventino per sondare il terreno.

Le merengues vorrebbero arrivare a Mbappè che sarebbe in rotta con il Psg e che i madrileni inseguono ormai da 2 anni, ecco che in caso di mancato affare potrebbe essere proprio quello di Vlahovic il profilo valutato dalle parti di Madrid laddove si deve ancora sopperire all'addio di Karim Benzema, volato in Arabia ad inizio mercato.

Giuntoli in America con la Juventus

In queste ore la Juventus ha lasciato Torino per recarsi in America, al seguito della squadra c’è anche Cristiano Giuntoli che proseguirà a dirigere il mercato dunque da remoto. Nelle ultime ore sarebbe così arrivata la fumata bianca per la cessione di Arthur alla Fiorentina - prestito da 2 milioni con diritto di riscatto a favore dei viola e metà ingaggio pagato dai bianconeri - mentre si continua ancora a cercare una soluzione per Denis Zakaria che interessa come risaputo al West Ham. L’uscita dello svizzero potrebbe consentire alla Juventus di prelevare un nuovo centrocampista con il nome in cima alla lista ad essere sempre quello di Franck Kessie.