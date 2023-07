L'Inter in questa sessione estiva di Calciomercato ha ceduto elementi importanti come Onana, Skriniar, Marcelo Brozovic, Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Il mercato è in continuo divenire e i nerazzurri dovranno cercare di respingere gli altri assalti ai propri calciatori più importanti. Tra questi c'è senza dubbio Nicolò Barella, ritenuto uno dei migliori interpreti del ruolo nel mondo. Il centrocampista nerazzurro sarebbe finito nel mirino del Manchester City, pronto a fare follie per cercare di accaparrarsi le sue prestazioni.

La Roma è intanto alla ricerca di almeno un rinforzo in attacco, anche per attendere il ritorno di Tammy Abraham, che probabilmente tornerà in campo solamente nel 2024.

Continua la trattativa per Alvaro Morata, ma lo spagnolo non è l'unico nome nel mirino dei giallorossi. Negli ultimi giorni ci sarebbe da segnalare anche un sondaggio per Luis Muriel.

Manchester City su Barella

Uno dei giocatori migliori della rosa dell'Inter è sicuramente Nicolò Barella, che non a caso è stato designato come vice capitano, alle spalle di Lautaro Martinez. Le qualità del centrocampista italiano non si discutono, e lo dimostra il fatto che lo scorso anno ha messo a segno 6 gol e collezionato 6 assist in campionato, a fronte di 3 reti realizzate in Champions League.

Prestazioni che, ovviamente, non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione in particolare dei campioni d'Europa in carica, il Manchester City.

Pep Guardiola lo vorrebbe per rinforzare il centrocampo, ma la trattativa sarà tutt'altro che semplice, visto che la società nerazzurra non vorrebbe privarsi del classe 1997. Anche per questo i Citiziens sarebbero pronti a fare una proposta quasi fuori mercato, mettendo sul piatto una cifra sui 120 milioni di euro. Dovrà decidere il club meneghino se accettare, realizzando una notevole plusvalenza, o se rispedire al mittente l'offerta, mettendo in chiaro il fatto che non ci saranno altri sacrifici dopo le cessioni di Onana allo United per 55 milioni e Marcelo Brozovic all'Al Nassr per 18 milioni.

Roma su Muriel

La Roma starebbe intanto pensando a Luis Muriel per rinforzare l'attacco, in attesa di capire se si scioglierà la pista che porta a Alvaro Morata. L'Atalanta è pronta a cedere l'attaccante colombiano, essendo sempre più ai margini. La sua valutazione si aggira sui 10 milioni di euro ma non è da escludere uno scambio, con i giallorossi che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Eldor Shomurodov, oltre ad un conguaglio intorno ai 5 milioni di euro.