Secondo le ultime di mercato, la Juventus starebbe lavorando con il Chelsea per arrivare a Romelu Lukaku con la formula del prestito. Inoltre il club bianconero cercherebbe anche un centrocampista e tra gli obiettivi di Giuntoli ci sarebbe stato sia Lazar Samardzic, attualmente più vicino all'Inter sia Franck Kessié, per il quale il Barcellona chiederebbe 20 milioni.

La Juventus studia strade alternative per arrivare a Lukaku: ora i bianconeri potrebbero proporre al Chelsea il prestito

Che la Juventus vorrebbe portare alla Continassa Romelu Lukaku e che il belga avrebbe espresso il desiderio di vestire la maglia bianconera non è più un segreto, come non lo è che il club torinese per acquisire dal Chelsea il centravanti classe '93 dovrebbe prima cedere un pezzo grosso della propria rosa.

Secondo però le ultime indiscrezioni pubblicate da Calciomercato.com, la Juve ed il suo ds Cristiano Giuntoli starebbero lavorando ad una strada secondaria che non prevedrebbe uscite pesanti dalla "Vecchia Signora". Il direttore sportivo toscano infatti, vorrebbe spingere sulla ferrea volontà di Lukaku di passare alla Juventus e del desiderio che lo stesso Chelsea avrebbe palesato di non voler continuare la propria avventura con il belga, cercando di intavolare una trattativa sulla base del prestito, magari oneroso come quello che fu firmato dall'Inter nella precedente esperienza del belga. Un'opzione che potrebbe essere presa in seria considerazione dal Chelsea visto che il club inglese è legato contrattualmente a Lukaku fino al 2026.

Juve, i bianconeri cercano un centrocampista: Samardzic si starebbe allontanando, Kessié operazione complicata

La Juventus starebbe sondando il calciomercato anche per un centrocampista e tra i nomi attenzionati dal ds Giuntoli ci sarebbe Lazar Samardzic. Il mediano dell'Udinese, secondo quanto scritto da Calciomercato.com, piacerebbe ai bianconeri da tempo ma su di lui starebbe accelerando in maniera importante l'Inter.

La società nerazzurra avrebbe infatti messo sul tavolo 3 possibili contropartite tecniche da offrire ai friulani, Sensi, Esposito e Fabbian. Qualora dunque Samardzic sfumasse definitivamente per la Juventus, allora i bianconeri potrebbero concentrarsi unicamente per il profilo di Franck Kessié: il mediano ivoriano del Barcellona verrebbe considerato come un elemento cedibile, soprattutto dopo l'arrivo di Gundogan in Catalogna.

Tuttavia, il club spagnolo avrebbe palesato la necessità di monetizzare con una sua partenza e valuterebbe il cartellino di Kessié circa 20 milioni di euro. Circostanza che potrebbe mettere in difficoltà la Juventus, in quanto i bianconeri avrebbero voluto arrivare al centrocampista ex Milan con la formula del prestito.