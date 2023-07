In attesa dei big match in campionato, Juventus e Milan si sfideranno in una prestigiosa amichevole negli Stati Uniti venerdì 28 luglio alle ore 04:30 italiane.

Una sfida che può essere indicativa sia per Pioli che per Allegri, a caccia della miglior condizione fisica e della miglior quadratura tattica per arrivare nel migliore dei modi alla prima giornata di Serie A.

Milan, Pioli conferma il 4-3-3: Reijnders, Leao e Giroud dall'inizio

Dopo una campagna acquisti importante che attende ancora Samuel Chukuweze e altre pedine per completare la rosa, il tecnico rossonero Stefano Pioli sta continuando a utilizzare il 4-3-3 che ha mostrato ottime trame nella sfida contro il Real Madrid.

L'allenatore del Diavolo sarebbe intenzionato a lanciare il miglior undici possibile contro la Juventus. Dopo la sfida contro il Real, nella quale ha iniziato Sportiello, torna Mike Maignan tra i pali. Difesa a quattro formata da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez.

A centrocampo, assieme a Krunic e Loftus-Cheek debutto dal primo minuto per Tijan Reijnders che completerà la mediana. In attacco, tornano dal primo minuto Rafael Leao apparso già in una buona condizione, ed Olivier Giroud. I due comporranno il tridente assieme a Christian Pulisic che nelle prime due uscite ha dimostrato spessore e personalità. A gara in corso possibile spazio per Colombo al centro di diverse voci di mercato e soprattutto per Luka Romero che si è presentato con una prodezza contro il Real Madrid.

Juve, Pogba out, Vlahovic e Milik in dubbio

I dubbi principali riguardano la Juventus che dopo l'annullamento dell'amichevole contro il Barcellona si appresta a sfidare l'undici di Pioli.

Allegri dovrebbe fare a meno di Dusan Vlahovic, non ancora al meglio della condizione. L'attaccante bianconero è alle prese con la pubalgia e per questo non si è ancora allenato in gruppo.

Assieme a lui, lavoro differenziato anche per Arkadiusz Milik. Indisponibili per la sfida contro i rossoneri anche Paul Pogba che continua a lavorare a parte e soprattutto Adrien Rabiot non convocato per la tournèè americana.

Per questo, Allegri potrebbe varare un 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Moise Kean e Federico Chiesa.

Sulle corsie esterno, spazio a Kostic e soprattutto al neo acquisto Weah. A centrocampo, possibile occasione per Rovella assieme a Locatelli e Miretti. Il giovane centrocampista bianconero resta un obiettivo di mercato della Salernitana e non solo.

Infine, la difesa dovrebbe esser composta da capitan Danilo, Bremer e Gatti. In porta Wojciech Szczesny, nonostante un sondaggio da parte del Bayern Monaco.

Probabili formazioni

Juventus(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, Locatelli, Rovella, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.

Milan(4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic.