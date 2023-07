Secondo le ultime di mercato, il PSG si starebbe interessando al profilo di Dusan Vlahovic e vorrebbe inserire nella trattativa con la Juventus il profilo di Hugo Ekitiké. I bianconeri, per l'attacco, terrebbero comunque in considerazioni altri profilo come quello di Gianluca Scamacca del West Ham, Rasmus Hojlund dell'Atalanta e Jonathan David del Lille.

Vlahovic piacerebbe al PSG, i francesi potrebbero offrire alla Juventus il nome di Ekitiké

La Juventus non avrebbe posto veti sulla cessione di uno dei suoi big ed il PSG starebbe sondando il terreno per il profilo di Dusan Vlahovic: secondo quanto riportato nelle scorse ore da Tuttosport, la società parigina avrebbe individuato nel serbo quell'attaccante ideale per sostituire Kylian Mbappé nel caso in cui il transalpino dovesse effettivamente raggiungere il Real Madrid.

La Juventus, per Dusan Vlahovic non vorrebbe accettare una cifra inferiore agli 80 milioni di euro, ma il PSG potrebbe attenuare le richieste economiche dei bianconeri inserendo nell'operazione il profilo di Hugo Ekitiké. Classe 2002, Ekitiké è stato acquisito nello scorso primo di luglio dal PSG che lo ha pagato 28 milioni di euro dal Nantes dopo averlo avuto in prestito per tutta la precedente annata. La Juventus, qualora decidesse di declinare la contropartita tecnica dei francesi, potrebbe comunque tentare di cedere Vlahovic per 80 milioni e poi puntare su un nome che sta circolando ormai da diverse settimane, quello di Gianluca Scamacca. Il centravanti del West Ham, sarebbe nel radar della Roma di José Mourinho e di quello del Milan di Stefano Pioli ma, secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, anche i bianconeri avrebbero chiesto informazioni per l'ariete classe '99.

La sua valutazione, attualmente si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. È comunque doveroso sottolineare come Scamacca abbia espresso la sua preferenza nei confronti della Roma in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport nelle scorse ore: "Per me Roma è casa. E Totti, l’idolo da bambino. E quale giocatore al mondo non sognerebbe di essere allenato da Mourinho?

Sono convinto che Mou mi stimolerebbe e con lui migliorerei ancora".

Juventus, le altre alternative a Vlahovic se il serbo partisse: Hojlund e Jonathan David le idee

La Juventus, in caso di cessione di Vlahovic, oltre ai succitati Ekitiké e Scamacca avrebbe anche altri nomi come possibili obiettivi per l'attacco e tra questi spunterebbero i profili di Rasmus Hojlund e Jonathan David.

Per quanto concerne Hojlund, il centravanti dell'Atalanta, dopo aver vissuto una stagione da protagonista con Gasperini, avrebbe una valutazione alta, da 60 milioni di euro. Discorso molto simile varrebbe per Jonathan David, che dopo aver segnato 24 gol in Ligue 1 con il Lille varrebbe 60 milioni di euro. Infine, nel mirino di Giuntoli ci sarebbe anche En-Nesiry, centravanti del Siviglia che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.