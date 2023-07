Prosegue il Calciomercato della Juventus che in queste ore si starebbe concentrando sulle cessioni di chi in particolare non fa più parte del progetto tecnico, in primis Denis Zakaria, Arthur e Weston McKennie, tutti con estimatori in Premier League.

Qualora il ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli riuscisse a cederli, allora potrebbe poi andare su uno tra Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, Franck Kessié del Barcellona e Teun Koopmeiners dell'Atalanta.

Juventus, il primo obiettivo sarebbero le cessioni: Zakaria, McKennie e Arthur piacerebbero in Premier League

La Juventus ed il suo neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli vorrebbero alleggerire la rosa bianconeri dei cosiddetti calciatori in esubero per due ragioni, erodere il monte ingaggi e mettere da parte un tesoretto da spendere sul mercato. Dopo aver trascorso gli scorsi 6 mesi in prestito al Chelsea, il mediano svizzero piacerebbe adesso ad una nuova squadra in Premier League, il West Ham. Gli "Hammers" sarebbero già entrati in contatto con la Juventus e tra la domanda e l'offerta intercorsa tra i due club ballerebbero circa 7 milioni di euro. L'operazione potrebbe dunque chiudersi con un compromesso che accontenterebbe tutte le parti e che consisterebbe in un'offerta tra i 20 ed i 22 milioni di euro.

Per quanto concerne Arthur invece, il brasiliano sarebbe finito nel radar del Wolverhampton e per agevolare un suo trasferimento in Inghilterra la Juve potrebbe cederlo inizialmente con la formula del prestito oneroso con obbligo o diritto di riscatto. Infine McKennie, che piacerebbe all'Aston Villa: il neo direttore sportivo dei "Villains" Monchi avrebbe posto lo statunitense tra i nomi favoriti per rafforzare il centrocampo, una sua cessione a titolo definitivo potrebbe portare nelle casse della Juve una somma vicina ai 20 milioni di euro.

Juventus, i bianconeri cercherebbero un centrocampista: De Paul, Kessié e Koopmeiners le idee

Se la Juventus riuscisse a piazzare tutti questi centrocampisti, otterrebbe un tesoretto da almeno 50 milioni di euro con i quali poter acquisire un nuovo mediano: dopo che l'affare Milinkovic-Savic è sfumato, Kessié, De Paul e Koopmeiners potrebbero essere gli obiettivi osservati da Giuntoli.

Per quanto concerne Kessié, il calciatore ivoriano del Barcellona non rientrerebbe più nei piani di Xavi ed il suo cartellino sarebbe valutato 25 milioni di euro circa. Anche De Paul e l'Atletico Madrid vorrebbero separarsi ma il costo del mediano argentino campione del mondo sarebbe superiore, circa 35 milioni di euro. Discorso simile varrebbe per Koopmeiners, trequartista dell'Atalanta che la "Dea" non vorrebbe far partire per meno di 30 milioni di euro.