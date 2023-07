Lo scenario sul nuovo portiere dell'Inter è in continua evoluzione. La cessione di André Onana al Manchester United, che sarebbe sempre più vicina, apre un vuoto nel ruolo di guardiano dei pali nella rosa di Inzaghi, che dovrebbe perdere anche Handanovic.

Servono così due pedine e se su Yann Sommer, il portiere di esperienza che in nerazzurro vogliono per dare maggiore spessore alla maglia numero 12, ci sarebbero pochi ostacoli (basterebbero sei milioni per liberarlo dal Bayern Monaco), sul futuro titolare si addensano sempre più fitte le nubi. La prima scelta era Vicario che però è andato al Tottenham, così la virata è stata decisa sul giovane Anatolij Trubin, nazionale Under 21 ucraino.

Anche se pure questa pista pare complicata.

Lo Shakthar non molla Trubin, Inter avvisata

Marotta ha messo Trubin nel mirino da tempo e, grazie alla scadenza del contratto del giocatore con lo Shakhtar fissata tra meno si 12 mesi, sperava di trovare terreno fertile con il club ucraino. Così però non è stato, la società ucraina infatti continuerebbe a chiedere 30 milioni di euro per il cartellino. Troppi per i nerazzurri, che non vorrebbero andare oltre ai 10 milioni. Così la trattativa per Turbin sembra essere in salita, anche perché nemmeno l'inserimento di una percentuale sulla futura vendita avrebbe fatto cambiare idea ai dirigenti dello Shakhtar, per ora rigidi sulle proprie posizioni.

Pare probabile che i contatti continuino e se il club ucraino dovesse continuare a sparare alto come starebbe facendo in questo momento, l'Inter potrebbe continuare la trattativa per portare il giocatore a Milano a parametro zero tra un anno.

Audero all'Inter, contatti in corso

Il problema del titolare in porta per la prossima stagione però rimarrebbe ed ecco che sembra essere tornata di moda la pista Emil Audero: 26 anni, da cinque titolare della Sampdoria, la sua avventura a Genova sarebbe conclusa dopo la retrocessione in B dei blucerchiati, i quali grazie alla sua cessione potrebbero monetizzare e poi andare a rinforzare la squadra per tentate la risalita immediata in Serie A.

Il progetto di Radrizzani sul portiere è questo, non è un caso che la prima mossa del neo patron sia stata quella di riportare a casa Wladimiro Falcone, nell' ultima stagione in prestito a Lecce con ottime prestazioni, e pronto a difendere i pali dei genovesi nella prossima stagione.

L'Inter avrebbe già avviato i contatti con l'agente del giocatore, Tullio Tinti, che avrebbe aperto la porta al trasferimento a Milano. Attenzione però alla concorrenza, su Audero infatti ci sarebbe il forte interessamento della Fiorentina a caccia di un nuovo portiere da regalare a mister Italiano.