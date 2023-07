Secondo le ultime di mercato, la Juventus avrebbe messo nel mirino per la trequarti un nome nuovo, quello di Rayan Cherki, classe 2003 del Lione che il club francese valuterebbe 30 milioni di euro. Per l'attacco dei bianconeri invece, Cristiano Giuntoli valuterebbe sempre i nomi di Alvaro Morata dell'Altetico Madrid e Hojlund dell'Atalanta.

Juve, il nome nuovo che Giuntoli avrebbe messo nel mirino per la trequarti sarebbe Rayan Cherki del Lione

La Juventus starebbe cercando di aggiungere qualità alla propria rosa e per questa ragione il ds Cristiano Giuntoli avrebbe sondando il mercato per un trequartista, con il nome di Rayan Cherki tra i nuovi profili messi nel mirino dal dirigente toscano.

Classe 2003 prodotto del Lione, Rayan Cherki è riuscito a scalare tutte le gerarchie nel club francese sino ad arrivare nel 2020 in prima squadra dove a 19 anni ha già collezionato in Ligue1 77 partite, 5 reti e 10 assist messi a segno. La valutazione che il Lione avrebbe messo sul suo cartellino sarebbe dunque alta, da circa 30 milioni di euro e la Juventus potrebbe arrivare a tale cifra cedendo quegli esuberi come McKennie e Zakaria. Oltre a Rayan Cherki, i bianconeri avrebbero comunque altri nomi validi per la trequarti come ad esempio quello di Jesper Lindstrom: il giovane fantasista dell'Eintracht Francoforte non piacerebbe solamente ai piemontesi ma anche al Napoli ed al Newcastle e per questa ragione il club tedesco lo valuterebbe una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

Sullo sfondo per la Juve ci sarebbe sempre il nome di Tommaso Baldanzi: il giovane trequartista dell'Empoli costerebbe meno dei succitati Cherki e Lindstrom e con 15 milioni di euro Cristiano Giuntoli potrebbe bloccarlo per poi lasciarlo a crescere un'altra annata nel club toscano sotto la sapiente guida di Zanetti.

Juventus, per l'attacco resterebbero in lizza i nomi di Morata e Hojlund

La Juventus insieme al trequartista cercherebbe anche un nuovo l'attaccante ed oltre al profilo di Lukaku per il quale i bianconeri avrebbero intensificato i contatti, Giuntoli starebbe sempre monitorando i nomi di Alvaro Morata e Hojlund. Per quanto concerne lo spagnolo, l'Atletico Madrid non vorrebbe concedere sconti e la sua cessione potrebbe realizzarsi solo se un club dovesse bussare alla porta dei "Colchoneros" con un'offerta da 21 milioni di euro.

Morata dal canto suo avrebbe dato il consenso al ritorno in Italia, mettendo la Juventus e la Roma tra le prime opzioni percorribili. Per quanto riguarda Hojlund invece, il centravanti danese sarebbe stato uno dei primi obiettivi del Manchester United ma da indiscrezioni odierne, il club inglese avrebbe rallentato la sua corsa per l'attaccante dell'Atalanta che cosi potrebbe tornare di moda alla Continassa. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro, cifra di cui la Juventus potrebbe disporre quasi unicamente con una cessione importante.