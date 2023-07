La dirigenza dell'Inter starebbe pensando di intavolare un possibile scambio tra Denzel Dumfries e Nahuel Molina dell'Atletico Madrid per portare a Milano un ulteriore rinforzo per il centrocampo da affidare al tecnico Simone Inzaghi; il club madrileno sembrerebbe aver aperto per primo il tavolo delle trattative, anche se lo scambio alla pari, con valutazione dei giocatori di circa 30 milioni ciascuno, sembrerebbe comunque molto complicato.

L'idea dell'Inter per il centrocampo: scambio alla pari tra Dumfries e Molina con l'Atletico Madrid

Il centrocampista del club spagnolo sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri che, conoscendo da tempo l'interesse dei 'Colchoneros' per Denzel Dumfries, potrebbero aprire un tavolo di trattative per uno scambio alla pari tra i due giocatori, caldeggiato anche da alcuni agenti del club madrileno.

Dumfries sarebbe il giocatore che avrebbe richiesto in particolare il tecnico dell'Atletico Diego Pablo Simeone per provare a rilanciare la sua squadra sia a livello nazionale che internazionale e nelle prossime settimane la trattativa si potrebbe definire al meglio.

La situazione dei nerazzurri a centrocampo ad oggi

Nelle prime settimane di calciomercato estivo la società nerazzurra ha deciso di sacrificare sul mercato in uscita il centrocampista Marcelo Brozovic, che è passato per 18 milioni di euro all'Al Nassr, nella Saudi Pro League in Arabia; lo stipendio del calciatore croato per i prossimi tre anni sarà di circa 27 milioni di euro a stagione.

Nel frattempo la dirigenza dell'Inter ha acquisito dal Sassuolo il centrocampista Davide Frattesi, arrivato a Milano per una cifra complessiva di circa 33 milioni di euro con un prestito con obbligo di riscatto; nelle scorse giornate è arrivato anche Juan Cuadrado, svincolato a parametro zero dopo il suo addio alla Juventus, che ha firmato un contratto con i nerazzurri per una stagione con circa 3 milioni di euro complessivi di stipendio.

Per il centrocampo la società nerazzurra ha rinunciato anche al riscatto di Raoul Bellanova dal Cagliari, che ha girato a titolo definitivo il giocatore al Torino, che lo ha pagato circa 7 milioni di euro.

In uscita per il centrocampo sembrerebbe esserci anche Robin Gosens, che secondo le ultime fonti di calciomercato interesserebbe a diversi top club in Bundesliga; l'esterno tedesco potrebbe andare al Wolfburg, che starebbe pensando di presentare un'offerta alla società nerazzurra nelle prossime settimane.

Anche Denzel Dumfries potrebbe lasciare l'Inter; sul giocatore oltre all'Atletico Madrid ci sarebbe anche il Siviglia, che starebbe pensando ad un'offerta di prestito.