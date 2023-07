La Juventus, nella tarda mattinata di ieri 21 luglio, è partita da Torino per volare a San Francisco per la tournée estiva. La squadra bianconera avrebbe dovuto scendere in campo per la prima amichevole ufficiale nella notte del 23 luglio, ma la gara contro il Barcellona non si giocherà: diversi dei calciatori della rosa blaugrana sono stati colpiti da un virus gastrointestinale.

Dunque l’amichevole è stata cancellata e Juventus e Barcellona non si incontreranno neanche nei prossimi giorni. La squadra bianconera, adesso, dovrà fare un cambio di programma e la società è già al lavoro per organizzare un allenamento a San Francisco.

Juventus-Barcellona non sarà riprogrammata

La Juventus, nella notte italiana del 23 luglio, avrebbe dovuto giocare un test amichevole contro il Barcellona. Il fischio d’inizio sarebbe dovuto essere alle ore 4:30. Ma gara non si disputerà poiché gran parte della rosa blaugrana è alle prese con un virus. Juventus-Barcellona non verrà neppure spostata in un’altra data: la partita infatti non sarà riprogrammata.

Dunque, i bianconeri, nei prossimi giorni, giocheranno altre due gare contro Milan e Real Madrid. La società, adesso, sarebbe al lavoro per organizzare un allenamento a San Francisco. Dopodiché, la squadra dovrebbe anticipare il suo spostamento a Los Angeles, con qualche ora di anticipo.

I bianconeri attendono le prossime amichevoli

La Juventus, nelle prossime ore, si sposterà a Los Angeles dove il 28 luglio affronterà il Milan. Quella con i rossoneri sarà dunque la prima amichevole ufficiale per i bianconeri. In tale occasione, Massimiliano Allegri testerà per la prima volta i suoi giocatori in vista dell’inizio del campionato.

La Juve nel frattempo avrà qualche giorno in più per preparare la partita contro i rossoneri e i giocatori avranno modo di smaltire meglio il jet lag.

Al seguito della Juventus c’è anche Cristiano Giuntoli, che prima della gara contro il Barcellona avrebbe dovuto incontrare i dirigenti blaugrana per parlare di Franck Kessie.

Adesso che la gara è stata cancellata è quindi possibile che non ci sia nemmeno il summit tra Giuntoli e il management del club catalano. In ogni caso è possibile che il direttore sportivo della Juventus continui a seguire il centrocampista ivoriano: Kessie per i dirigenti della Juventus sembra essere l’uomo ideale per rinforzare il centrocampo.

Ma prima di pensare a un nuovo innesto nel reparto mediano i bianconeri dovranno cedere Denis Zakaria