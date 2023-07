In queste settimane, il nome di Nicolò Zaniolo è stato accostato a diverse squadre italiane, fra cui la Juventus e la Fiorentina. Qualche giorno fa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il giocatore classe '99 non ha nascosto la sua predilezione per i colori bianconeri.

Intanto nelle scorse ore il dirigente della Fiorentina, Joe Barone ha parlato proprio del futuro di Nicolò Zaniolo: "Ho sentito, ultimamente, che lui è interessato ad andare alla Juventus".

Zaniolo potrebbe sostituire Chiesa

Da ormai alcuni anni la Juventus sarebbe sulle tracce di Nicolò Zaniolo ma le parti non sono mai riuscite a trovare un punto d'incontro a causa di diversi fattori.

Questa estate, però, le cose potrebbero cambiare, visto che la Juventus potrebbe dover cercare un sostituto di Federico Chiesa. Il numero 7 juventino - infatti - piacerebbe a diversi club e i bianconeri davanti a un'offerta importante potrebbero decidere di cederlo. Per questo motivo, la Juventus, in caso di partenza di Chiesa potrebbe tentare un assalto a Zaniolo. Secondo quanto trapela, i bianconeri avrebbero già avuto dei contatti con il Galatasaray per sondare il terreno. Inoltre, al società turca piacerebbe Weston McKennie, in uscita dalla Juve.

Intanto il dirigente della Fiorentina, Joe Barone si è espresso così sul talento italiano classe 99: "Penso che resterà al Galatasaray con l'interesse per la Juventus".

Vlahovic e Chiesa potrebbero essere in bilico alla Juve

La Juventus, nel corso di questa estate, potrebbe cedere uno dei suoi giocatori migliori. Uno dei principali candidati a lasciare i bianconeri sembra essere Federico Chiesa. Tant'è che la Juventus avrebbe già individuato in Nicolò Zaniolo il suo sostituto.

Di quelle che potrebbero essere le cessioni in casa bianconera ne ha parlato Xavier Jacobelli alla Domenica Sportiva Estate: "Chiesa ha 25 anni e Vahovic 23, sono i due giocatori di maggior pregio nell'organico della Juventus.

Molto dipenderà dai vincoli di bilancio".

Di tutto questo si dovrà occupare nelle prossime settimane Cristiano Giuntoli. Il nuovo ds bianconero potrebbe cercare dei profili giovani che possano essere anche sostenibili per il bilancio. In questo senso quello di Zaniolo potrebbe essere un acquisto in linea con le nuove politiche della Juventus. Infatti, il giocatore classe '99 avrebbe una clausola da 35 milioni ma questa cifra sarebbe trattabile.