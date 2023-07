La dirigenza dell'Inter starebbe valutando i profili di diversi portieri tra i quali scegliere l'erede di André Onana qualora questi dovesse essere ceduto di fronte a un'offerta congrua al suo valore di mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, i nerazzurri starebbero seguendo con attenzione Marco Carnesecchi dell'Atalanta. Potrebbe quindi essere lui il principale obiettivo interista in caso di partenza di Onana sul quale ci sarebbe il Manchester United.

L'idea dell'Inter per la porta: Marco Carnesecchi dell'Atalanta

Carnesecchi si è messo particolarmente in mostra nella stagione 2022-2023 di Serie A, durante la quale ha giocato alla Cremonese in prestito dall'Atalanta che ne detiene il cartellino.

Il 23enne romagnolo sarebbe finito nel mirino dell'Inter che sarebbe a caccia del potenziale erede di André Onana qualora questi dovesse lasciare Milano.

L'Atalanta, dal canto suo, sarebbe disposta a cedere Carnesecchi, ma avrebbe già fatto sapere all'Inter di voler una cifra pari a circa 20 milioni di euro per dare il via libera alla partenza del giovane portiere.

La situazione dell'Inter in difesa

André Onana sarebbe il primo obiettivo del Manchester United per la porta. Nonostante ciò, in questi giorni sembra che la trattativa sia andata incontro ad un rallentamento per le richieste esose dell'Inter. I nerazzurri, infatti, vorrebbero incassare tra i 50-60 milioni di euro. Questa somma permetterebbe loro di avere la liquidità necessaria per operare sul mercato in entrata e soprattutto per acquistare un nuovo portiere.

Proprio in attesa di definire la situazione, sarebbe rimasta ancora in sospeso la questione Samir Handanovic. Il contratto del portiere sloveno è scaduto il 30 giugno, ma sembra che la dirigenza interista stia pensando di proporgli un rinnovo di un'altra stagione. In caso contrario, Handanovic sarebbe poi libero a parametro zero.

Per la difesa, l'Inter ha riscattato dalla Lazio il cartellino di Francesco Acerbi, versando nelle casse biancocelesti circa 4 milioni di euro. È stato confermato anche Matteo Darmian, il quale ha rinnovato con i nerazzurri fino al giugno del 2024 con opzione di prolungamento per la stagione successiva. Il difensore lombardo guadagnerà 2,5 milioni di euro netti all'anno.

Infine sarebbe ormai vicino il rinnovo di Alessandro Bastoni, il cui vincolo contrattuale con l'Inter è in scadenza il 30 giugno 2024.