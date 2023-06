In queste settimane, il nome di Nicolò Zaniolo è stato accostato spesso alla Juventus. I bianconeri penserebbero al giocatore classe '99, per sostituire eventualmente Federico Chiesa che sarebbe nel mirino di alcuni club inglesi.

Nelle scorse ore Zaniolo, che da alcuni mesi gioca al Galatasaray, alla Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro: "Giocare nella Juve mi farebbe piacere". Il giocatore ha anche rivelato di essere da sempre un fan juventino: "Io da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri. Il mio idolo era Pogba".

Secondo alcune indiscrezioni la Juventus starebbe pensando di arrivare a Zaniolo magari inserendo una contropartita tecnica che piace al Galatasaray per poter abbassare il prezzo del cartellino.

Qualora le parti dovessero trovare un accordo Zaniolo potrebbe quindi raggiungere proprio il suo idolo Pogba in bianconero.

Le parole di Zaniolo

La Juventus, dopo un'annata resa complicata dalle vicende extracalcistiche, è in cerca di rilancio. I bianconeri sono alla ricerca di giocatori motivati che possano dare il 100% in campo per riportare la squadra alla vittoria. Uno di questi potrebbe essere proprio Nicolò Zaniolo che alla Gazzetta dello Sport ha parlato così della Vecchia Signora: "La Juve è la Juve anche senza Champions o coppe internazionali".

Adesso non resta che attendere di capire se la Juventus e il Galatasaray troveranno un accordo per Zaniolo: "Se ci sarà l'opportunità che renda felici tutti e tre - il Galatasaray, io e la Juve - ben venga".

In ogni caso il giocatore ha dichiarato di non volersi fare troppe aspettative in ottica mercato.

Federico Chiesa potrebbe partire

L'ipotesi Zaniolo verrebbe presa in considerazione dai bianconeri in caso di cessione di Federico Chiesa, che sarebbe al centro delle attenzioni di molte squadre di Premier League: per cederlo la società bianconera vorrebbe almeno 60 milioni.

Comunque sarebbe nemmeno da escludere, che la Juventus possa prendere Nicolò Zaniolo a prescindere dal futuro di Federico Chiesa, infatti i bianconeri dovranno comunque sostituire nel proprio scacchiere Angel Di Maria.

Nelle prossime settimane il club torinese e il Galatasaray potrebbero peraltro parlare anche di Weston McKennie, uno dei giocatori in uscita dalla Juventus e che interesserebbe al club turco. Al momento, però, le parti avrebbero avuto solo alcuni contatti senza entrare nel vivo della trattativa.