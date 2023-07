La Juventus in queste ore avrebbe dato un’accelerata al suo mercato in entrata. Infatti, i bianconeri avrebbero fatto un blitz per bloccare il difensore del Valencia Facundo Gonzalez.

La Juve e il club spagnolo adesso sarebbero sistemando gli ultimi dettagli e presto il giocatore classe 2003 potrebbe arrivare a Torino. Dopodiché Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori dovranno decidere se tenere Facundo Gonzalez nella rosa bianconera oppure se eventualmente girarlo in prestito. In ogni caso la Juventus sembra aver battuto la concorrenza e sarebbe a un passo dal giocatore.

Accelerata sul mercato

La Juventus avrebbe quindi deciso di rompere gli indugi per arrivare a Facundo Gonzalez del Valencia. I bianconeri cercano un difensore mancino e il classe 2003 ha questa caratteristica.

Gonzalez, nel mese di giugno, si è messo in mostra al mondiale Under 20 con la maglia dell’Uruguay giocando sette partite da titolare. Con lui in campo la celeste ha mantenuto la porta inviolata per sei volte, vincendo poi il titolo.

Si tratta di un colpo di prospettiva per la Juventus e sarebbe anche in linea con le nuove direttive della dirigenza. Adesso resterà da capire se Gonzalez si unirà già alla rosa bianconera o se Cristiano Giuntoli lo manderà in prestito per farsi le ossa. Qualora dovesse rimanere a Torino è possibile che uno fra Rugani, Huijsen e Alex Sandro possa lasciare la Vecchia Signora, soprattutto in caso di mancata partecipazione alla Conference League.

A tal proposito, in queste ore, la Juventus è in attesa di un responso da parte dell’Uefa sull’indagine condotta in merito alla questione plusvalenze.

La Juve avrebbe chiesto informazioni per Carlos Augusto

La Juventus, in queste ore, sarebbe a un passo dal chiudere la trattativa per Facundo Gonzalez. Ma i bianconeri avrebbero messo nel mirino altri giocatori: in particolare Giuntoli sarebbe sulle tracce di Carlos Augusto del Monza.

Sul giocatore, però, ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter. La Juventus, come rivelato da Tmw, potrebbe pensare di inserire Samuel Iling-Junior come contropartita tecnica.

Intanto, in queste ore, i bianconeri starebbero cercando una soluzione per Luca Pellegrini. Secondo quanto trapela il laterale mancini classe '99 vorrebbe tornare alla Lazio ma su di lui ci sarebbero anche altre squadre. La Juve, dal canto suo, preferirebbe cederlo a titolo definitivo.