La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato agendo come di consueto tra acquisti e cessioni.

L'esigenza della società bianconera è quella di alleggerire la rosa e soprattutto abbattere il pesantissimo monte ingaggi andando comunque a rafforzare i settori del campo in cui la rosa appare più debole.

In quest'ottica si legge l'interesse del club per Carlos Augusto del Monza, in scadenza di contratto a giugno 2024 valutato dal Monza circa 20 milioni di euro. Si tratterebbe di un rinforzo importante perché il terzino può partire basso ma anche agire da centrocampista a tutta fascia nel 3-5-2.

Il brasiliano tra l'altro vorrebbe giocare per la Juventus.

Sull'esterno ci sarebbe anche l'Inter ma secondo le ultime indiscrezioni Augusto preferirebbe approdare alla Juventus.

Juventus sulle tracce di Carlos Augusto

La Juventus in questo momento ha in rosa diversi calciatori in grado di agire sulla fascia sinistra, da Filip Kostic passando per Samuel Iling-Junior fino ad arrivare a Federico Chiesa. Tutti calciatori molto validi, nessuno però almeno sulla carta in grado di giocare come terzino essendo tutti elementi maggiormente abili ad attaccare che non a difendere.

Se da una parte la società bianconera sarebbe tentata di cedere in prestito il centrocampista inglese per dargli la possibilità di raccogliere più minutaggio dall'altra appare comunque necessario inserire in rosa un calciatore più capace sul piano difensivo col solo Andrea Cambiaso - su cui ci sarebbe l'interesse del Milan - al momento in rosa in grado di agire sia a destra che a sinistra.

Se il club riuscirà a cedere alcuni dei calciatori adesso identificati come esuberi potrebbe dunque partire l'assalto ad Augusto, capace lo scorso campionato di firmare 6 gol e 5 assist in 35 presenze: i rapporti con il Monza sono buoni, il club potrebbe dunque cercare di trattare per abbassare l'iniziale richiesta da 20 milioni di euro.

Sempre sul mercato Dusan Vlahovic

La Juventus potrebbe poi valutare una cessione pesante durante il Calciomercato estivo. Al riguardo si parla con sempre maggiore insistenza della possibile partenza di Dusan Vlahovic, con la società bianconera che valuterebbe il giocatore almeno 80 milioni di euro più bonus.

Il sostituto del giocatore bianconero potrebbe essere Jonathan David attualmente al Lille - valutato circa 45 milioni di euro - ma al riguardo diventa sempre più autorevole la candidatura di Romelu Lukaku, al centro di un vero e proprio intrigo in queste ore tra Inter-Juventus e Chelsea.