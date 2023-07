Nelle scorse ore il procuratore sportivo Gabriele La Manna è stato intervistato da TV Play ed ha rivelato come la Juventus starebbe tentando di acquisire Romelu Lukaku per poi fargli fare coppia con Dusan Vlahovic. Dell'eventuale arrivo del belga in terra piemontese hanno detto la loro opinione anche Marco Santini a TMW Radio e Stefano Guercini a TV Play.

Juve, La Manna svela: "Giuntoli vorrebbe vendere Kean e Chiesa per far giocare Lukaku in coppia con Vlahovic"

Il procuratore sportivo Gabriele La Manna è tornato a parlare della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe i bianconeri in pressing sul Chelsea per acquisire l'attaccante Romelu Lukaku.

"Alla fine, per me, Lukaku va alla Juventus a fare coppia con Vlahovic. Questa potrebbe essere l’idea di Allegri. La Juve vuole cedere Moise Kean. E, a quel punto, anche Chiesa potrebbe lasciare Torino" cosi ha esordito La Manna ai microfoni di TV Play. L'agente, restando in tema Lukaku, ha poi aggiunto: "Il belga e chi gli sta intorno ha pensato di scatenare un’asta tirando dentro i nerazzurri, il Milan e la Juve, facendo leva sul contratto in essere con il Chelsea. Ma ripeto, per me alla fine sarà un calciatore bianconero".

Juventus, Santini: "L'arrivo di Lukaku è bloccato dalla non cessione di Vlahovic, i bianconeri ora potrebbero vendere Chiesa"

Dell'eventuale passaggio alla Juventus di Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche il giornalista Marco Santini.

Quest'ultimo, ha detto sul belga: "La Juventus? E' ferma. Lukaku per me poi alla fine arriverà. E' bloccata dalla pubalgia di Vlahovic. Il progetto di Giuntoli era vendiamo il serbo, portiamo a casa 70 mln e reinvestiamo. Il PSG a un passo da Vlahovic ha letto le relazioni mediche e ha detto che se ne riparla a gennaio. Vlahovic sta bloccando il mercato, a meno che non si decida di vendere in Premier Chiesa".

Santini ha poi concluso il suo intervento, parlando di Spalletti e sottolineando come il tecnico toscano starebbe lanciando dei messaggi tutt'altro che criptici a Giuntoli per il futuro.

Juventus, Guercini boccia l'eventuale arrivo di Lukaku al posto di Vlahovic: "Non darei mai via il serbo"

Infine, anche l'ex calciatore Stefano Guercini ha parlato della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe invece i bianconeri pronti a cedere Dusan Vlahovic per acquisire poi Romelu Lukaku.

"L’arrivo di Giuntoli creerà il meccanismo di un club non solo proiettato nel futuro, ma anche un instant team. Vlahovic ha margini straordinari di miglioramento. Lukaku data l’età e i trascorsi rischia più infortuni e personalmente per questo motivo non farei questa operazione" queste le parole dette da Guercini ai microfoni di TV Play. L'ex calciatore ha poi concluso il suo intervento aggiungendo su Vlahovic: "Vlahovic per quello che ha fatto in Italia con la Fiorentina e nella prima parte con la Juve non lo darei mai via".