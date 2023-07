Secondo le ultime di mercato la Juventus starebbe cercando l'erede di Juan Cuadrado sulla corsia di destra e tra i nomi che i bianconeri osserverebbero ci sarebbero quelli di Benjamin Pavard del Bayern Monaco e Ivan Fresneda del Real Valladolid.

Inoltre, stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Juve starebbe trattando con il Barcellona per portare alla Continassa in prestito il nome di Franck Kessié.

Calciomercato Juventus, i bianconeri starebbero osservando i profili di Pavard e Fresneda per la fascia destra

La Juventus dopo aver salutato ufficialmente Juan Cuadrado starebbe cercando un nuovo terzino destro e secondo le ultime di mercato, i nomi osservati dal neo ds Cristiano Giuntoli sarebbero due, quello di Benjamin Pavard e quello di Ivan Fresneda.

Per quanto concerne Pavard, il fluidificante francese attualmente in forza al Bayern Monaco potrebbe lasciare la compagine bavarese, soprattutto perché i tedeschi starebbero lavorando con il Manchester City per accaparrarsi il nome di Kyle Walker. Il terzino classe '96, già accostato nel recente passato alla Juve, inoltre andrà in scadenza di contratto con il Bayern nel 2024, circostanza che spingerebbe i tedeschi ad accelerare per un suo trasferimento. Il prezzo del cartellino di Pavard, attualmente si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro e sul francese, oltre alla Juventus, ci sarebbe lo sguardo delle due squadre di Manchester.

Sicuramente meno oneroso di Pavard, sarebbe invece il profilo di Fresneda: il laterale destro spagnolo attualmente tra le fila del Real Valladolid e sul taccuino della Juve da mesi- Sul classe 2004 oltre alla Juve ci sarebbero anche altri club, tra tutti il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il costo del suo cartellino, attualmente si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

La Juve cerca un centrocampista, Di Marzio: 'I bianconeri vorrebbero Kessié in prestito con diritto dal Barça'

La Juventus, oltre a un terzino destro, starebbe cercando anche un centrocampista e secondo quanto riportato nelle scorse ore da Gianluca Di Marzio, l'obiettivo dei bianconeri sarebbe Franck Kessié del Barcellona.

"In settimana la Juventus tornerà alla carica con il Barcellona per Franck Kessie: l'ivoriano è infatti l'obiettivo dei bianconeri per rinforzare il proprio centrocampo" cosi ha esordito Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, continuando poi: "La Juventus vorrebbe prendere Kessie in prestito con diritto dal Barcellona, il club blaugrana al momento sta ragionando. Oltre all'accordo tra i club, al momento manca ancora il via libera di Kessié".