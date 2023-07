Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato la Juventus avrebbe deciso di proporre al Chelsea uno scambio tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic.

I blues, proprio in queste ore, avrebbero aperto alla possibilità di mettere in piedi la trattativa e adesso le parti sarebbero al lavoro per trovare un accordo sul conguaglio economico che spetterebbe alla società bianconera. Per ora, però, non sarebbe ancora stata trovata un’intesa definitiva e dunque si continua a trattare.

Le tappe di avvicinamento dei bianconeri a Lukaku

Qualche settimana fa, la Juventus avrebbe rotto gli indugi e avrebbe contattato Romelu Lukaku per chiedergli la disponibilità a un’eventuale trasferimento a Torino.

Il belga avrebbe dato il suo assenso tanto da interrompere i rapporti con l’Inter. I nerazzurri avrebbero voluto da tempo riprendere Big Rom, ma una volta scoperto l’accordo di massima del bomber con la Juventus hanno deciso di interrompere i dialoghi, lasciando di fatto campo libero ai bianconeri.

La Juventus, per chiudere la trattativa per Lukaku, avrebbe posto una sola condizione, ovvero liberare un spazio in rosa cedendo Dusan Vlahovic. Inoltre, Cristiano Giuntoli avrebbe preso tempo, ponendo anche una deadline temporale fissata per il 4 agosto. Il termine stabilito dalla Juventus sta dunque per scadere e, per questo motivo, il direttore sportivo bianconero avrebbe deciso di provare a chiudere per Big Rom percorrendo un’altra strada, lavorando per mettere in piedi uno scambio tra Lukaku e Vlahovic.

I numeri di Lukaku e Vlahovic della scorsa stagione

La scorsa stagione per Dusan Vlahovic non è stata positiva e peraltro è stato condizionato dalla pubalgia che lo ha tormentato a più riprese. Nonostante questo il serbo ha giocato 27 partite con la Juventus segnando 10 gol in Serie A.

Anche Romelu Lukaku, nel corso della passata stagione, si è dovuto fermare a causa di alcuni infortuni.

Il belga, con la maglia dell’Inter, ha segnato 10 reti in Serie A e ha fatto sei assist ma ha giocato solo 25 partite.

Adesso resta da capire se Big Rom prenderà la via di Torino e se Vlahovic imboccherà la strada per Londra. Nelle prossime ore si dovrebbe capire qualcosa in più, anche perché Cristiano Giuntoli per dare un’accelerata al mercato della Juventus ha lasciato gli Stati Uniti per tornare in Europa e lavorare in modo ancora più intenso per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri.