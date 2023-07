Nelle scorse ore l'ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato alla Domenica Sportiva estate della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe Dusan Vlahovic tra coloro che potrebbero uscire dalla Continassa per fare spazio a Romelu Lukaku.

Dello stesso argomento hanno parlato anche l'ex allenatore Luigi Maifredi e l'ex calciatore Domenico Marocchino.

Juventus, Collovati: 'Io farei arrivare Lukaku al posto di Vlahovic, d'altronde Allegri vuole fortemente il belga'

L'ex calciatore Fulvio Collovati è stato ospite nelle scorse negli studi della trasmissione Rai La Domenica Sportiva estate e tra gli argomenti da lui toccati c'è stato l'eventuale arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus al posto di Vlahovic.

"Lukaku al posto di Vlahovic? Io lo scambio lo farei anche se i tifosi di fronte ad uno scambio tra un 23enne e uno di 30 anni tiene il più giovane ma Allegri vuole fortemente Lukaku che comunque lo vogliono tutti, su Vlahovic non mi risulta" cosi ha esordito sull'argomento Collovati.

L'ex calciatore, restando in tema Juventus, ha poi parlato della possibile partenza dalla Continassa di Federico Chiesa: "Spero che Chiesa non vada al Newcastle altrimenti la Juventus si ritroverà con quattro centravanti: Lukaku, Vlahovic, Milik e Kean invece Chiesa è totalmente diverso".

Collovati ha poi concluso il suo intervento sottolineando come Allegri sia fermo sui propri schemi tattici e che non li cambierebbe per mettere a proprio agio un calciatore come Chiesa.

Maifredi: 'Se scambierei Lukaku per Vlahovic? Mai nella vita'

Di tutt'altro parere rispetto a Fulvio Collovati è stato il pensiero dell'ex allenatore Luigi Maifredi, che intervistato a Tuttojuve.com, ha commentato le voci che vorrebbero la Juventus pronta a sacrificare Dusan Vlahovic per arrivare a Lukaku. "Scambierei Lukaku con Vlahovic?

Mai nella vita, perché Vlahovic è un terminale offensivo ed è in grado di far reparto da solo. E' uno che porta avanti il pallone, bravo negli uno contro uno. Ed è molto tecnico. Anche Lukaku è ottimo come boa, ma necessita di più contributo da parte della squadra

Marocchino: 'Non stravedo per Lukaku e se fossi Giuntoli andrei piuttosto dall'Atalanta per Hojlund'

Anche l'ex calciatore della Juventus Domenico Marocchino ha parlato ai microfoni di TMW Radio di quello che potrebbe essere il prossimo attaccante della Juventus.

"Andrei dall'Atalanta e magari prenderei Hojlund. Punterei su questo danese, perché lo reputo uno emergente e di grande valore. Non stravedo per Lukaku. Chiesa e Vlahovic sono giocatori facilmente accompagnabili? No, perché Chiesa ha certe caratteristiche, così come Vlahovic".

Marocchino, restando in tema Juventus, ha poi parlato di Massimiliano Allegri e di quanto potrebbe pesare la figura del tecnico toscano nella prossima stagione, affermando che secondo lui possiede le capacità per incidere ma solo se messo nelle giuste condizioni dalla società.