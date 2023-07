Cristiano Giuntoli, nella serata del 30 giugno, ha ottenuto la rescissione contrattuale dal Napoli. Il club azzurro ha salutato e ringraziato il dirigente toscano per il lavoro fatto negli ultimi otto anni. Adesso si attende l'ufficialità del passaggio di Giuntoli alla Juventus.

Il club bianconero dovrebbe ingaggiare Giuntoli presto, per permettergli di mettersi al lavoro per il Calciomercato estivo. Il ds fiorentino si troverebbe a Forte dei Marmi con la famiglia, e tra il 2 e il 3 luglio dovrebbe andare a Torino. Una volta arrivato alla Continassa, il dirigente toscano dovrebbe iniziare a imbastire le prime strategie di mercato, e per questo motivo dovrebbe incontrare Massimiliano Allegri.

La prima missione di Giuntoli sarà quella di cedere i giocatori che non rientreranno più nel progetto della Juventus. Tuttavia, non sarebbe da escludere la partenza di uno tra Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Juventus: obiettivo cessioni

La Juventus in queste settimane ha raggiunto i primi obiettivi di mercato, acquistando a titolo definitivo Arek Milik e rinnovando il contratto ad Adrien Rabiot. I bianconeri, inoltre, si sono assicurati Timothy Weah, per il quale manca solo l'annuncio ufficiale.

Il prossimo step di cui dovrebbe occuparsi Cristiano Giuntoli, con il supporto di Giovanni Manna, sarebbe quello di trovare una sistemazione per giocatori come Weston McKennie, Denis Zakaria e Arthur.

Tutti e tre non rientrerebbero nei piani di Massimiliano Allegri e si punterebbe a cederli in via definitiva.

Poi ci sarà da capire quale sarà il futuro dei pezzi pregiati dell'organico bianconero, ovvero Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Entrambi sarebbero in bilico e uno dei due, se dovesse arrivare un'offerta economicamente apprezzabile, potrebbe partire.

In caso di cessione di uno fra Chiesa e Vlahovic, Giuntoli sarebbe poi chiamato rimpiazzarli. Al momento, però, non sarebbe arrivata alcuna offerta ufficiale.

Zaniolo potrebbe essere il sostituto di Chiesa

Federico Chiesa potrebbe essere in odore di uscita dalla Juventus. Qualora dovesse partire, la società torinese potrebbe puntare su Nicolò Zaniolo.

Il sogno a centrocampo sarebbe Milinkovic-Savic, ma per arrivare al giocatore della Lazio bisognerebbe prima cedere gli esuberi. Il serbo va in scadenza di contratto nel 2024 e per la Juventus potrebbe essere un'opportunità di mercato. In ogni caso, per capire qualcosa di più sulle strategie di mercato bianconere bisognerà attendere il primo faccia a faccia tra Giuntoli e Allegri.