In queste ore, la Juventus sarebbe al centro di un intrigo di mercato che vedrebbe coinvolti Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. I bianconeri si sarebbero inseriti nella trattativa tra il belga e l’Inter, creando di fatto una rottura tra le parti. La Juventus starebbe pensando di prendere Lukaku per sostituire Vlahovic, che potrebbe lasciare Torino per andare al Paris Saint Germain.

Stando a quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, la Juventus e il Psg, nei giorni scorsi, si sarebbero incontrate proprio per parlare del serbo. Adesso, però, il club francese avrebbe preso tempo e rifletterebbe sul fatto di fare o meno un’offerta ai bianconeri per Vlahovic.

Dunque, senza la partenza del bomber serbo, difficilmente Cristiano Giuntoli riuscirà a chiudere per Romelu Lukaku. Intanto il belga resta in attesa di novità e nelle prossime ore dovrebbe andare in ritiro con il Chelsea.

Il mercato dei bomber

In questa sessione di mercato, molti grandi club sarebbero alla ricerca di un numero 9, ma i prezzi alti dei giocatori e le difficoltà per le società di cedere, non hanno ancora dato il via al domino dei bomber. Tra le squadre coinvolte nella ricerca di un centravanti ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri un numero 9 lo avrebbero già, Dusan Vlahovic, ma di fronte a un’offerta superiore agli 80 milioni difficilmente potrebbero dire di no. Per questo motivo, Cristiano Giuntoli ha voluto cautelarsi e come sostituto di DV9 avrebbe scelto Romelu Lukaku.

La Juve avrebbe già fatto un’offerta al Chelsea vincolata al 4 agosto: se entro questa data i bianconeri cederanno Vlahovic potranno prendere Lukaku, altrimenti non se ne farà nulla. Il ds juventino avrebbe offerto ai blues 37,5 milioni più 2,5 milioni di bonus.

Intanto Vlahovic lavora alla Continassa

Nel frattempo Vlahovic, da qualche giorno, è alla Continassa e lavora agli ordini di Massimiliano Allegri.

Il numero 9 bianconero ha già segnato il suo primo gol nella partita amichevole tra Juve A e Juve B che si è svolta al JTC.

Tra qualche giorno, la "Vecchia signora" partirà per gli Stati Uniti e resterà da capire se sul volo che porterà la squadra in America ci sarà anche Dusan Vlahovic.

Anche i tifosi della Juventus sono in attesa di novità: in diversi stanno scrivendo commenti social in cui emerge che preferirebbbero la permanenza di DV9 piuttosto che l’arrivo di Lukaku, il quale circa un anno e mezzo fa aveva promesso che non si sarebbe mai trasferito alla Juve.