Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Mauro ha parlato della presunta trattativa fra Juventus e Chelsea per Romelu Lukaku, bocciando l'eventuale arrivo del belga alla Continassa.

Anche l'ex portiere Walter Zenga, intervistato ai microfoni della "Rosa" ha detto la propria opinione sul repentino cambio di idea che avrebbe avuto il centravanti classe '93 nei confronti del suo possibile ritorno all'Inter.

Lukaku alla Juventus, Mauro: 'Giocatori che hanno detto di non voler vestire la maglia bianconera non li prenderei'

L'ex calciatore Massimo Mauro è stato intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport e tra gli argomenti da lui toccati c'è stata la Juventus e l'indiscrezione che vorrebbe il club bianconero in trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku.

"Sarò antico, ma io i giocatori come Lukaku che hanno detto anche pubblicamente che non avrebbero mai vestito la maglia bianconera, non li prenderei" cosi ha esordito Massimo Mauro bocciando la candidatura di Lukaku per la Juventus.

L'ex calciatore ha poi voluto commentare le voci che vorrebbero la Juve obbligata per questioni di bilancio a cedere prima Vlahovic per arrivare poi a Lukaku: "Dusan ha 23 anni, Romelu 30. Vlahovic ha più futuro di Lukaku, è oggettivo. Io mi terrei Vlahovic, gli concederei ancora del tempo e soprattutto organizzerei un gioco per esaltarne le qualità".

L'opinionista ha poi sottolineato come la scarsa vena realizzativa mostrata da Vlahovic nella scorsa annata potrebbe non essere solo imputabile al centravanti serbo ma anche al metodo di gioco che la Juventus ha attuato sotto la guida di Allegri.

Proprio sul tecnico bianconero, Mauro ha voluto porre l'ultimo accento della sua intervista, dicendo: "Lukaku mi sembra più un colpo da Allegri che da Giuntoli".

Zenga: 'Lukaku? Delusione molto forte, quando l'avevo conosciuto mi era sembrato un altro tipo di persona'

Dell'eventuale passaggio alla Juventus di Romelu Lukaku ha voluto parlare anche un altro personaggio del calcio, Walter Zenga.

L'ex portiere dell'Inter, intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport: "Quando l’ho conosciuto, mi era sembrato un altro: dunque delusione, forte. Per quello che aveva detto, e in un’intervista molto sentita: 'Mai alla Juve'. E per quanto fatto da Marotta e Ausilio. Mi metto nei loro panni: giorni e giorni di trattative con il Chelsea per scoprire che intanto Lukaku o chi per lui aveva parlato con il Milan e la Juve; per sapere dal Chelsea che c’è un’offerta della Juve".

Zenga ha poi continuato il suo discorso su Lukaku sottolineando come il belga avrebbe dovuto avvertire prima l'Inter delle sue intenzioni, rispondendo alle chiamate dei dirigenti e dei suoi ex compagni nerazzurri.