Il possibile inserimento della Juventus nella trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku riporta al centro delle cronache sportive delle vecchie dichiarazioni del giocatore belga che, in un'intervista rilasciata a Sky Sport nel dicembre del 2021, giurò di non voler mai vestire la casacca bianconera.

L'Inter, dopo aver chiuso il capitolo Lukaku, starebbe cercando un nuovo centravanti e dalle ultime indiscrezioni, il nome preferito da Giuseppe Marotta sarebbe quello di Folarin Balogun dell'Arsenal.

Romelu Lukaku e quelle parole sulla Juventus: 'Se mi arrivasse una loro proposta? Non ci andrei mai'

"Se arrivasse una proposta di Juventus o Milan cosa farei? Non ci andrei mai" queste le parole che espresse Romelu Lukaku in un'intervista che lo stesso belga rilasciò a Sky Sport nel dicembre del 2021, quando giocava nel Chelsea, reduce da due annate con la maglia dell'Inter. Eppure oggi le cose sembrerebbero essere radicalmente cambiate per il centravanti classe '93: l'Inter, non rappresenterebbe più la priorità, tanto è vero Lukaku non avrebbe risposto né alle chiamate di alcuni dirigenti nerazzurri né alle chiamate di altrettanti ex compagni di squadra.

Da quello che filtra, ora la Juventus sarebbe una delle prime scelte dell'attaccante belga, che dopo aver parlato con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sarebbe convinto del progetto bianconero.

Il ds toscano per avere la liquidità idonea per lanciare l'assalto a Lukaku dovrebbe però prima cedere Dusan Vlahovic e questa operazione potrebbe essere più complicata del previsto. Il bomber serbo piacerebbe infatti al PSG, che a sua volta vorrebbe capire prima cosa ne sarà di Kylian Mbappé, attaccante francese che piace al Real Madrid.

Qualora il transalpino dovesse davvero raggiungere Carlo Ancellotti in Spagna, allora il PSG potrebbe puntare celermente su Vlahovic pagandolo quei 70 milioni di euro che la Juventus chiederebbe e sbloccando di conseguenza l'affare per Lukaku.

L'Inter ora pensa a un possibile sostituto di Lukaku: Balogun sarebbe in pole tra i nomi osservati

L'Inter, dopo aver chiuso il capitolo inerente Romelu Lukaku, starebbe tornata sul mercato per cercare il nuovo centravanti titolare e il nome che Marotta avrebbe messo in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Folarin Balogun. Classe 2001, Balogun è tornato all'Arsenal in questa estate dopo aver vissuto una stagione in prestito da protagonista in prestito con la maglia del Reims, squadra francese con la quale ha segnato 21 reti in 37 partite disputate. Il suo contratto con i "Gunners" scadrà nel 2025 e il valore del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro.

Come alternativa, l'Inter avrebbe altri nomi in lizza per il ruolo dell'attaccante come ad esempio Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, sul quale ci sarebbe forte anche l'interesse della Roma o Gianluca Scamacca, centravanti del West Ham che gli inglesi cederebbero per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.