La Juventus ha finalmente risolto il nodo direttore sportivo riuscendo a portare Cristiano Giuntoli a Torino dopo un corteggiamento durato quasi 3 mesi.

Il nuovo ds juventino è già stato in visita alla Continassa e incontrato Francesco Calvo, il direttore tecnico. Non sarebbe invece ancora avvenuto l'incontro con Massimiliano Allegri che è ancora in vacanza anche se i due, stando ai rumors, avrebbero già avuto diversi contatti telefonici.

Le parti avrebbero già imbastito le prime strategie di mercato e fissato la priorità: cedere i calciatori in esubero.

Le situazioni da risolvere con maggiore premura sarebbero quelle di Denis Zakaria, Weston McKennie e Arthur, dopo il club tenterà l'assalto a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

La Juventus di Giuntoli prende forma

Dei tre calciatori nominati, quello che al momento sembrerebbe più vicino alla cessione è Zakaria che piacerebbe al West Ham. In queste ore, tra la Juventus e gli Hammers dovrebbe tenersi una conference call per provare a capire la fattibilità della trattativa: si parla al riguardo di una possibile offerta da 18 milioni di euro, l'impressione è che la Juventus si accontenterebbe anche di qualcosa meno.

La situazione più spinosa, invece, sarebbe quella di Arthur. Il brasiliano è stato in prestito al Liverpool ma di fatto non ha mai giocato.

Trovargli adesso una squadra non sarà facile anche a causa del suo ingaggio elevato da quasi 8 milioni di euro l'anno, con il metronomo ad aver tra l'altro dichiarato nelle ultime ore di non sentirsi pronto per trasferirsi in Arabia Saudita.

C'è infine la questione McKennie che potrebbe avere qualche richiesta dalla Turchia, con Fenerbahce e Galatasaray che potrebbero essere interessate al suo cartellino.

Il costo non è banale: la società ha speso circa 18 milioni per acquistarlo e per cederlo ne vorrebbe almeno 30.

Milinkovic-Savic sarebbe una richiesta di Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli, nei loro primi confronti di mercato, concorderebbero sul fatto che il nome giusto per rinforzare il centrocampo della Juventus sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic.

La cessione di Kulusevski e il risparmio derivanti dagli addii di Di Maria e Paredes non sarebbero ancora sufficienti a consentire al club di presentare l'offerta da 40 milioni di euro che vorrebbe Claudio Lotito per lasciar partire la mezzala, per questo Giuntoli lavorerà in primis ad ulteriori tagli della rosa con il nome di Alex Sandro insieme a quello dei tre mediani già citati in apertura a figurare in cima alla lista.