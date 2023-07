Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, qualora la Juventus dovesse cedere Gleison Bremer potrebbe poi lanciare l'assalto a Robin Le Normand, difensore centrale del Real Sociedad valutato circa 35 milioni di euro.

Inoltre la società bianconera vorrebbe acquisire anche un laterale destro ed i nomi in lizza sarebbero quelli di Timothy Castagne del Leicester e quello di Emil Holm dello Spezia.

Calciomercato Juventus, Le Normand potrebbe essere l'erede di Bremer qualora il brasiliano partisse

La Juventus potrebbe cedere Gleison Bremer, difensore brasiliano che piacerebbe in Premier League e che sarebbe valutato dai bianconeri circa 60 milioni di euro e al suo posto, il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe portare Robin Le Normand.

Lo stopper francese ma naturalizzato spagnolo, attualmente gioca nel Real Sociedad, formazione iberica alla quale il calciatore classe '96 è legato contrattualmente fino al 2026 e il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro.

Oltre a Le Normand per il ruolo del difensore centrale la Juventus avrebbe altri obiettivi come quello di Aymeric Laporte: lo stopper del Manchester City, dopo una stagione passata più in panchina che sul campo vorrebbe lasciare la squadra guidata da Pep Guardiola e secondo le indiscrezioni dalla Spagna il suo valore si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Sul centrale spagnolo però, oltre alla Juventus ci sarebbe lo sguardo dell'Arsenal e dell'Atletico Madrid.

Infine sullo sfondo per la Juve resterebbe sempre viva la pista per Pau Torres: il difensore iberico attualmente in forza al Villarreal vorrebbe lasciare il "Sottomarino giallo" per una nuova avventura, ma la sua valutazione resterebbe comunque elevata, circa 45 milioni di euro.

Juventus, per la difesa non si cercherebbe solo il centrale ma anche un terzino destro: Castagne, Holm e Acuna le idee

La Juventus per la difesa oltre ad un centrale cercherebbe anche un esterno destro che possa prendere il posto dell'oramai ex Juan Cuadrado e secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport, i bianconeri avrebbero messo nel mirino due nomi, quello di Timothy Castagne e quello di Emil Holm.

Per quanto concerne Castagne, il fluidificante del Leicester ha vissuto un'annata complicata con il club inglese che si è conclusa con la retrocessione delle "Foxes" ma nonostante questo, la sua valutazione non scenderebbe al di sotto dei 15 milioni di euro. Sicuramente più economico invece sarebbe il profilo di Holm, terzino svedese attualmente allo Spezia che avrebbe una valutazione di 5 milioni di euro.

Sullo sfondo per la Juventus resterebbe valido come possibile obiettivo anche Acuna: il laterale argentino sarebbe in uscita dal Siviglia che per cederlo chiederebbe circa 10 milioni di euro.