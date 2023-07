La notizia era nell’aria da tempo ma ora è arrivato il tanto atteso annuncio ufficiale: Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore della nazionale brasiliana di calcio. Lo ha comunicato Ednaldo Rodrigues, presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), come riportato da Cnn Brasil. Ancelotti assumerà l’incarico di commissario tecnico del Brasile a partire dalla Coppa America 2024, che si svolgerà nell’estate del prossimo anno negli Stati Uniti. In attesa dell’approdo in panchina del tecnico italiano, la nazionale brasiliana sarà guidata da Fernando Diniz, nominato contestualmente allenatore ad interim.

Ancelotti rimarrà quindi allenatore del Real Madrid per la prossima stagione, fino al termine del suo contratto con il club spagnolo, che terminerà a giugno 2024.

Carlo Ancelotti dal Real Madrid al Brasile

I dubbi riguardanti il futuro imminente di Carlo Ancelotti [VIDEO] si sono quindi sciolti, perché il tecnico 64enne resterà ancora un anno in Spagna, allenando il Real Madrid, con cui proverà a migliorare ulteriormente il palmares di trofei collezionati negli ultimi anni. Concluso il capitolo con i blancos, Ancelotti inizierà quindi un’avventura inedita nella sua carriera da allenatore e proverà a lasciare il segno anche alla guida di una nazionale così prestigiosa come quella brasiliana. L’accordo che lo legherà con il Brasile sarà valido fino al 2026, anno in cui si svolgeranno i prossimi Mondiali di calcio.

Sulla panchina del Brasile tornerà quindi un allenatore straniero dopo quasi sessant'anni, visto che Ancelotti succederà in questa particolare statistica all'argentino Filpo Nunez che guidò la Seleção nel 1965. In Brasile c’è grande attesa per quello che potrà fare Ancelotti, il cui palmares con i club è imponente, visto che nella sua carriera da allenatore è riuscito a vincere per ben quattro volte la Champions League, due con il Milan e altrettante con il Real Madrid.

Fernando Diniz sarà l’allenatore ad interim del Brasile

Nell’attesa che Ancelotti termini la sua esperienza con il Real Madrid, la nazionale brasiliana di calcio sarà guidata da Fernando Diniz. Il tecnico del Fluminense sarà allenatore ad interim per un anno e dovrà gestire la Seleção per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che il Brasile inizierà il prossimo settembre contro la Bolivia e poi il Perù, e in cui dovrà affrontare anche le delicate sfide contro Argentina e Uruguay.

Per Fernando Diniz si prospetta quindi un insolito doppio incarico visto che sarà alla guida sia della Fluminense che del Brasile, per poi lasciare spazio al tanto atteso approdo in panchina di Carlo Ancelotti.